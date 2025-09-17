Johan Derksen sneert naar Yolanthe Cabau

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Vandaag Inside kwam het gesprek tussen Wilfred Genee en Johan Derksen op het verhaal dat Yolanthe Cabau foto’s van de pers wilde inzien en mogelijk bewerken voordat ze gepubliceerd werden.

Wilfred Genee vroeg aan Johan Derksen of hij zijn eigen foto’s ook laat nabewerken. Johan reageerde met een scherpe sneer richting Yolanthe.

Johan Derksen over nabewerking

De opiniemaker zei: ‘Ik ben geen Yolanthe, maar ik ben ook geen derderangs acteur uit B-films.’ Hij maakt hiermee duidelijk dat hij niet van plan is zijn beeld te controleren of bij te sturen zoals Yolanthe dat doet. Hij vervolgde: ‘Het is toch bezopen hoe dat meisje naast haar schoenen loopt? Die heeft nog nooit een fatsoenlijke acteerprestatie geleverd en die wil dan over de rode loper bij een of andere flutfilm.’ Zijn kritiek richt zich zowel op haar acteercarrière als haar houding.

Tekst gaat verder onder video.

Johan over Yolanthe Cabau als persoon

Na het bekijken van een foto van hen samen zei Johan: ‘Ze is weleens bij me thuis geweest, het is helemaal geen onaardig meisje, maar het is een zelfbenoemde filmster in Hollywood en hoe ze het financiert begrijp ik niks van maar ze leeft dat leven.’ Hiermee nuanceert hij zijn kritiek door ook haar persoonlijke kant te benoemen.

FOTO: ANP