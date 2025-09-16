Johan Derksen reageert op beschuldiging seksisme door Tim Hofman

Tekst: Redactie Weekend

De aflevering van Vandaag Inside maandagavond stond in het teken van een uitspraak van Tim Hofman. Wilfred Genee trapte het gesprek af met de woorden: ‘Dacht je een leuk weekend te hebben, is Tim Hofman weer boos op je.’ Johan Derksen reageerde direct en fel op de aantijging.

Volgens Tim Hofman klonk er seksisme in een eerdere opmerking van Johan Derksen over zangeres Maan. In de podcast RADIO BOOS werden zijn woorden geanalyseerd en als voorbeeld aangehaald in een gesprek over negatieve media-uitingen richting de zangeres.

Lees ook: Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’

Johan Derksen over Tim Hofman

Derksen maakte meteen duidelijk dat hij de beschuldiging naast zich neerlegt. ‘Nu mag Tim Hofman alles mag zeggen, want die neem ik absoluut niet serieus.’ Volgens hem is er geen sprake van seksisme. ‘Als ik zeg dat Maan geen goede zangeres is, voelt hij seksisme. Dat komt dan uit zijn zieke brein, want dat heeft helemaal niks met seksisme te maken.’ Daarbij zette hij de intenties van Hofman in twijfel. ‘Hij is alleen op effectbejag uit en op sensatiezucht en dat hij noemt het dan journalistiek.’

Tekst gaat verder onder video.

Johan Derksen is het oneens met Tim

De tafelheer haalde verder hard uit. ‘Het is gewoon een irritante snotneus, maar laat hem lekker zijn gang gaan het zal mij een worst wezen. Tim Hofman, dat is de laatste Nederlander waar ik me druk om maak.’ Later in de uitzending volgde opnieuw een scherpe aanval: ‘Ik vind dat zo’n ontzettende lul, die gozer.’ Een uitnodiging om in de podcast van BOOS te reageren wees Johan resoluut af. ‘Natuurlijk niet jongen want je bestaat voor mij niet.’ Hij gaf aan dat Tim over hem mag zeggen wat hij wil, maar dat hij deze beschuldiging onterecht vindt: ‘Dan lul je uit je nek!’

Tekst gaat verder onder podcast.

Kritiek op Tegel voor BOOS

Derksen ging bovendien in op de Tegel die BOOS eerder won voor de uitzending over The Voice of Holland. Volgens hem was die erkenning niet verdiend: ‘Zo’n tegel heeft hij ervoor gehad. Als een paar meisjes die niet in beeld zijn met vervormde stemmen zeggen dat ze betast zijn door wie dan ook.’

Wat er is gezegd in RADIO BOOS

De kritiek van Hofman kwam uit een aflevering van RADIO BOOS die op 4 september werd gepubliceerd. In het gesprek met redacteur Emma werd stilgestaan bij de negatieve tendens rondom Maan. Die wordt opgemerkt sinds haar overstap naar een ander muziekgenre. Daarbij werd Johan Derksen als eerste voorbeeld genoemd. ‘Het zijn hevige woorden, waaronder enige kleinerende taal: ‘Leuk meisje’, ‘Kleuterliedjes’, ‘Ze heeft niks’.’ Tim voegde daaraan toe: ‘Er zit een vorm van seksisme in: de oudere manier die iets zegt over een jongere, volwassen vrouw…’ Emma vulde aan: ‘Een volwassen vrouw die hij als leuk meisje bestempelt.’ Hofman vervolgde: ‘Die voor hem een soort van minder waard lijkt te zijn en waar hij echt woedend van wordt, zo klinkt hij echt.’ Emma sloot het gesprek over Johan af met: ‘Leuk meisje, ga maar wat anders doen.’

FOTO: ANP