Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de nieuwste aflevering van BOOS gaat Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over intimidatie. De aanleiding is dat Dilan Yesilgöz, volgens haar woordvoerder, persoonlijke ervaring heeft met intimidatie en hierover in gesprek wil gaan. Het gesprek raakt echter ook aan momenten waarop Dilan zelf onder vuur kwam te liggen vanwege uitspraken op sociale media.

De uitzending behandelt onder meer de invloed van politieke communicatie op een gepolariseerd klimaat en de vraag in hoeverre publieke uitspraken bijdragen aan onveiligheid. Twee casussen worden aangehaald: de oproep van Tim Hofman naar aanleiding van meldingen van politiegeweld en de situatie rond Douwe Bob.

Eerste casus: tweet rond politiegeweld

In mei 2024 plaatste Tim Hofman een oproep aan mensen die melding wilden maken van vermeend buitensporig politiegeweld bij pro-Palestina demonstraties. Dilan, destijds demissionair minister van Justitie en Veiligheid, reageerde met de woorden: ‘Wil je alleen beelden van agenten die ingrijpen bij rellen, nadat de relschoppers meerdere malen gesommeerd waren weg te gaan, of ook van relschoppers die journalisten het werk onmogelijk maken, de Joodse gemeenschap belagen, met stenen en ammoniak naar agenten smijten en spullen en gebouwen sloopten, Tim? En kunnen we mensen dan niet beter vragen dat te melden bij instanties die daar voor zijn? NB, als agenten iets niet goed zouden hebben gedaan, zullen we dat uiteraard onderzoeken en daar naar handelen.’

ik weet dat jullie het hier allemaal prachtig vinden, maar dit is dus wel een minister van Justitie en Veiligheid (!) die mij hier als journalist (wiens leven echt niet altijd even veilig is) op het schavot plaatst vanwege het stellen van een vraag. meer niet. ik stelde een… https://t.co/PnkoRzmwXm — Tim Hofman (@debroervanroos) May 13, 2024

Nabespreken van deze tweet

Volgens Tim suggereerde Dilan daarmee dat BOOS eenzijdig te werk ging en zette ze het programma tegenover politie en Joodse gemeenschap. Het leidde tot hevige kritiek en bedreigingen richting de journalist. Dilan geeft aan hier lang over te hebben nagedacht en zegt: ‘Ik sta voor ieders veiligheid, wat je ook doet.’ Wanneer Tim daarop stelt: ‘U heeft mijn leven hier onveiliger gemaakt’, reageert Dilan dat ook hij door zijn formulering (‘als je mishandeld bent door een agent’) het leven van agenten onveiliger heeft gemaakt. Ze trekt die opmerking vervolgens deels terug en zegt dat er geen één-op-één verband is, maar vindt dat hetzelfde ook voor Tims stelling geldt.

Tweede casus: bedreigingen rond Douwe Bob

Een ander voorbeeld dat in de uitzending wordt besproken is de situatie rond Douwe Bob. Nadat Dilan een bericht plaatste waarin zij zijn keuze niet op te treden koppelde aan Jodenhaat, kreeg de zanger ernstige bedreigingen en voelde hij zich genoodzaakt Nederland te verlaten. Inmiddels heeft Dilan hier excuses voor aangeboden, maar het gesprek met Tim vond eerder plaats. In het gesprek zegt de VVD-leider zij achteraf inziet dat haar bericht niet geplaatst had moeten worden, maar ontkent ze dat er sprake is van een patroon in haar handelen. Ze betreurt vooral dat de aandacht naar haar tweet ging in plaats van naar de bestrijding van Jodenhaat.

Breder debat over verantwoordelijkheid

Naast deze concrete voorbeelden bespreken Hofman en Yesilgöz bredere vragen over politieke verantwoordelijkheid, samenwerking met andere partijen en het gebruik van termen als ‘woke’. Ook de verhouding tussen politiek en rechtsstaat komt ter sprake. Bekijk het gesprek hier zelf:

