Douwe Bob bedreigd na weigeren optreden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Douwe Bob weigerde zondag om op te treden bij het Joods kindervoetbalevenement Jom Ha en heeft sindsdien veel reacties gekregen, in ‘Renze Op Zondag’ vertelt hij erover.

Toen de zanger zondag aankwam bij het evenement werd hij naar eigen zeggen “geconfronteerd met een zionistische poster en pamfletten” en besloot hij niet op te treden.

Weigeren van optreden

Op Facebook vertelt Douwe zelf over de ervaring: “Ik vind het schandalig dat een kinderfeestje wordt gehijackt door politieke organisaties.” Hij geeft aan juist ‘ja’ te hebben gezegd op het optreden omdat hij verbinden belangrijk vindt: “Ik wil verbinden en daarom besloot ik hier in de eerste instantie te spelen. Juist nu. Maar dit kon ik niet aan mezelf verkopen.” De negatieve respons kreeg hij direct: “Ik heb op het podium m’n verhaal gedaan. Wij zijn daarna geduwd, uitgescholden en dus snel vertrokken.”

Negatieve reacties op Facebook

Ook onder zijn Facebook bericht wordt fel gereageerd. Zo staat er: “Zeer triest man. Je staat daar toch voor die kinderen? Je hebt ze gewoon laten vallen. Misselijk dit!” en “Schandalig Douwe! Je bent gewoon bang voor de consequenties van schreeuwend antisemitisch links. Je denkt veilig te kiezen om maar niet gecanceld te worden door prohamas aanhangers. Je had juist wel moeten optreden!” Maar ook mensen die de keuze wel begrijpen reageren: “Goede beslissing. Politieke kwesties moet je niet uitvechten over de ruggen van kinderen. Heel jammer dit.”

Doodsbedreigingen

Bij Renze doet Douwe zijn verhaal. Hij vertelt dat mensen van tevoren al aan hem vroegen: “Zou je dat nu wel doen?” Maar dat hij juist de kinderen niet de dupe wilde laten worden van verdeeldheid. Ook geeft hij aan dat hij met de organisatie had afgesproken dat er geen religieuze of politieke statements aanwezig zouden zijn. Renze bevestigt dat hij dat appje van de organisatie heeft kunnen inzien. Douwe zegt nu iedereen te moeten overtuigen dat hij geen antisemiet is: “Ik heb het Holocaust museum geopend, het doet me echt pijn.” Wanneer hij vertelt met de dood te worden bedreigd, stipt hij de reactie van Dilan Yesilgöz aan als een van de oorzaken: “Als ik door de leider van VVD voor Jodenhater en dat soort dingen word uitgemaakt, dat is gewoon super gevaarlijk.”

Tachtig jaar na “Dit nooit weer” gebeurt het weer. Dagelijks. In Amsterdam. Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht. https://t.co/TxemNPtG0M — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 29, 2025

Reactie van Jom Ha Voetbal

Op de website van het evenement reageert de organisatie: “Vandaag keken wij – samen met vele bezoekers – uit naar het optreden van Douwe Bob bij Jom Ha Voetbal. Helaas heeft hij vlak voor aanvang besloten niet op te treden. Wij vinden het ontzettend jammer dat dit optreden niet door is gegaan, vooral voor de fans die zich hier zo op verheugden.” Het bericht gaat verder over de intentie van het evenement en eindigt met “Jom Ha Voetbal is en blijft een plek waar mensen samenkomen – ongeacht achtergrond of leeftijd. We danken alle bezoekers, vrijwilligers, sponsoren en teams voor hun enthousiasme en energie.”

Douwe Bob heeft aangegeven dat hij als een stekker baalt voor de kinderen en nodigt ze uit om bij hem thuis te komen zodat hij alsnog voor ze kan zingen. Kijk hieronder naar dat fragment.

FOTO: ANP VIDEO: RTL