Tim Hofman over reactie Yesilgöz op Douwe Bob: “Lege woorden”

Tekst: Redactie Weekend

Dilan Yesilgöz heeft haar afkeer uitgesproken tegen de doodsbedreigingen die Douwe Bob ontving naar aanleiding van zijn geweigerde optreden. “Lege woorden” aldus Tim Hofman.

Zondag weigerde Douwe Bob op te treden bij het Joods kindervoetbalevenement Jom Ha. Dilan reageerde toen op X met “Tachtig jaar na “Dit nooit weer” gebeurt het weer. Dagelijks. In Amsterdam. Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht.” Volgens Douwe was dit een van de redenen dat hij doodsbedreigingen ontving na zijn keuze.

Dilan reageert

Maandag verschijnt er een nieuwe post van Dilan op X: “De manier waarop Douwe Bob gisteren heeft gehandeld, mag nooit reden zijn om hem te bedreigen. Nooit.” De politica geeft aan dat ze nog steeds vindt dat Douwe Bob de situatie gisteren anders had kunnen en moeten aanpakken en geeft als reden voor de negatieve reacties: “De reden dat door zoveel mensen met afschuw op het incident werd gereageerd, is omdat er echt wat gaande is in ons land en in de wereld.” (…) “Onze steun aan de Joodse gemeenschap, ons opstaan tegen terrorisme, kan niet voorwaardelijk zijn. Daar moeten we elkaar op aan kunnen spreken.” Toch roept ze mensen op te stoppen met bedreigen. Ze sluit af: “Ik heb voorgesteld binnenkort een kop koffie te drinken met Douwe, zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken en met elkaar kunnen delen waar de pijn zit.”

De manier waarop Douwe Bob gisteren heeft gehandeld, mag nooit reden zijn om hem te bedreigen. Nooit. En dat is wel wat er nu kennelijk gebeurt. Maar woorden bestrijd je met woorden. Altijd. Bedreiging van Douwe Bob en zijn gezin, vind ik ontoelaatbaar. Ik weet als geen ander wat… — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 30, 2025

Lege woorden

Tim Hofman plaatst hierop zijn reactie op Threads: “Vrouw heeft zanger voor het hele godganse land sticker ‘jodenhater’ gegeven, maar een excuusje kan er niet af.” Zijn oordeel is duidelijk: “Lege woorden, van een leeg leider.”

In een tweede post vervolgt de presentator: “De veiligheid van Douwe Bob boeit haar geen ass.” Hij benoemt een situatie waar hijzelf doodsbedreigingen ontving nadat zij zijn “kop op het hakblok legde”, zoals hij het zelf verwoord. Toen “kwam er niks.” Volgens Tim is de reden duidelijk: “Toen had ze rechts NL mee, en nu is er teveel backlash.”

Geen kopje koffie

Het management van Douwe Bob heeft aangegeven dat hij geen koffie wil, maar excuses. Tegen Persbureau ANP zeggen zij: “dit voorstel om koffie te drinken haar reactie was, op ons bericht aan haar. Wij hebben dus de dialoog gezocht en niet zij. Het was ons initiatief. Nu doet ze alsof zij degene is die met ons wilde praten in plaats van andersom.”

FOTO: ANP