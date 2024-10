Man die Tim Hofman wilde doden krijgt vijf jaar cel en tbs

Chris T.(42), de man die vorig jaar gewapend het BNNVARA-gebouw binnenging met de intentie Tim Hofman (36) te doden, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel en tbs geëist, maar Hofman is tevreden met de uitspraak en heeft geen plannen voor hoger beroep.

Op 6 september 2023 meldde T. zich bij de balie van het gebouw in Hilversum, zogenaamd om een handtekening van Hofman voor zijn zoontje te vragen. Hij had echter een geladen pistool en een mes bij zich. Kort daarna keerde hij terug met de bedreiging: “Ik kom Tim Hofman doodschieten,” waarna hij werd gearresteerd.

Justitie beschouwt T. als een terrorist, omdat hij zich hevig verzette tegen wat hij ‘lhbtiq+-indoctrinatie’ noemde en Tim Hofman zag hij als een boegbeeld van deze beweging. T. had ook een manifest geschreven waarin hij zijn ideeën uiteenzette.

Tijdens de rechtszaak claimde T. dat hij ‘geschrokken’ was van zijn daden en dat hij waarschijnlijk niet had geschoten als hij Hofman had gezien. Het Openbaar Ministerie gelooft echter niet dat dit waar is, aangezien T. tijdens zijn verhoor kalm bleef en aangaf Hofman daadwerkelijk te willen doden.

Tim Hofman’s advocaat, Maarten Pijnenburg, noemt de uitspraak ‘mooie uitspraak’ en benadrukt dat Hofman hoopt dat T. niet alleen gestraft wordt, maar ook de juiste behandeling krijgt.

