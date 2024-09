Verdachte van poging tot moord op Tim Hofman voor de rechter

In de rechtbank van Lelystad vindt woensdag de inhoudelijke behandeling plaats van de zaak rond de man die tv-presentator Tim Hofman wilde vermoorden. De 42-jarige Chris T. uit Breda wordt verdacht van poging tot moord op Hofman met een terroristisch oogmerk.

Op 6 september 2023 liep T. gewapend het BNNVARA-pand in Hilversum binnen. Daar vertelde hij een beveiliger dat hij Hofman wilde doodschieten. Nadat de politie was gealarmeerd, konden agenten de man buiten het omroepgebouw arresteren. Hofman was op dat moment niet in het pand aanwezig.

Naast de verdenking van poging tot moord op Hofman, verdenkt men T. ook van het voorbereiden van een moord op een ander slachtoffer in Oss. Op 18 augustus 2023 zou hij de moord op een hulpverlener hebben voorbereid door met een vuurwapen, een omgebouwd gaspistool, naar de werkplek van het slachtoffer te gaan. Dit zou hetzelfde wapen zijn dat hij op 6 september op het Hilversumse Mediapark bij zich had.

Eerder is Hofman als getuige gehoord in de zaak. Hij heeft de gebeurtenissen vorig jaar in zijn programma BOOS gereconstrueerd. Volgens hem wilde de verdachte door hem te doden een signaal afgeven aan de samenleving, gericht op “extreemlinkse personen”.