Gert Verhulst krijgt opvallende brief van bezorgde fan

Tekst: Denise Delgado

In de podcast ‘Vik&Gert’, die hij samen met zoon Viktor maakt, vertelt Gert Verhulst (57) openhartig over een bijzondere brief die hij onlangs ontving. De Studio 100-baas kreeg een handgeschreven brief van een bezorgde fan die zich zorgen maakte over Gerts uiterlijk – en dat op uiterst beleefde toon.

Man boobs

“Toen ik de envelop zag, dacht ik al: dit wordt weer iets geks,” lacht Gert. Post op zijn adres in Oostduinkerke is namelijk geen zeldzaamheid. “Ik dacht: dit gaat weer wat zijn. Ik krijg wel vaker rare brieven, maar dit was een hele beleefde brief. Hij sprong er alleen wel uit.”

De fan schrijft vol lof over Gerts televisieoptredens, maar kaart ook een opmerkelijk punt aan: “U hebt man boobs.” Volgens de schrijver zou Gert er beter aan doen om geen strakke kleding meer te dragen, omdat dat het ‘probleem’ accentueert.

Viktor reageert gevat in de podcast: “Was je dat zelf nog niet opgevallen of heb je dat ontdekt door die meneer?” Gert geeft toe dat hij er eigenlijk nooit bij had stilgestaan. “Is dit waarom je ineens truien bent gaan dragen?” vraagt Viktor lachend, waarna Gert bekent dat hij inmiddels al twee keer opmerkingen kreeg over zijn borstpartij.

Hoewel de fan in de brief toegeeft zelf ook met ‘man boobs’ te worstelen, raakte de opmerking Gert toch een beetje. “Ik heb ze nu toch niet?” vraagt hij onzeker. Viktor stelt hem gerust: “Ik zie niks.” Waarop hij besluit: “Eigenlijk ben je een beetje gebodyshamed.”

BEELD: ANP