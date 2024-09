Gert Verhulst schaamde zich voor rijkdom

Om de hoek parkeren zodat mensen niet zien wat voor auto je rijdt. Gert Verhulst deed het jarenlang. Hij schaamde zich voor zijn rijkdom, hoewel hij zijn fortuin helemaal zelf met hard werken had vergaard. Het verbergen van zijn verdiensten bracht hem in gekke situaties, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik had het gevoel dat ik een dubbelleven leidde.”

Ooit zei Gert Verhulst dat hij “een aangeboren braafheid” had, maar deze lijkt hij inmiddels van zich af te schudden. In de realityshow De Verhulstjes mogen we tegenwoordig bijvoorbeeld binnenkijken in zijn villa in Saint-Tropez. Iets wat Gert jaren geleden nooit had toegestaan. “Ik heb heel lang niet veel laten zien, uit angst voor de reacties. Ik weet nog dat ik mijn eerste mooie wagen had. Dan had ik een afspraak en parkeerde ik altijd om de hoek, zodat niemand zou zien welke auto ik had, omdat ik bang was voor het commentaar. Mensen zouden er problemen mee kunnen hebben. Maar op een gegeven moment moet je loslaten en dat heb ik nu gedaan.”

Dubbelleven

Gert schaamt zich niet langer voor zijn rijkdom. “Ik denk nu: ik heb er hard genoeg voor gewerkt om die dingen te hebben en ik heb dat allemaal op een eerlijke manier verdiend. Dan is er niks mis mee dat mensen dat zien. Het is ook een soort bevrijding. Ik had toch het gevoel dat ik een soort dubbelleven leidde, een publiek leven op tv en een ander leven privé, waar niemand toegang toe had.”

