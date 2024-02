Binnenkijken bij: het luxueuze vakantiehuis van Gert Verhulst

Wie wil logeren in het luxueuze vakantiehuis van Gert Verhulst in Saint-Tropez kan zijn of haar slag slaan, want het staat te huur voor een slordige 28.500 euro per maand. Het is dezelfde villa die te zien is in hun serie De Verhulstjes en vanwaar je kunt lopen naar het strand.

Het huis was vroeger een molen en is vanuit die situatie uitgebouwd. Het meet meer dan 350 m² en in de toren van de oude molen zit de grote hoofdslaapkamer met twee badkamers, kleedkamer en een kantoor. Daarnaast zijn er nog drie suites met elk een eigen badkamer en kleedkamer, die uitkomen op overdekte terrassen met uitzicht op zee. Los staat er nog een studio en in de tuin ligt het verwarmde zwembad. Uiteraard is er overal airco. Het geheel wordt bewaakt door een alarmsysteem.