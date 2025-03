Koning Charles in ziekenhuis na bijwerkingen van kankerbehandeling

Het was even schrikken voor het Britse koningshuis: koning Charles (76) is onlangs kort opgenomen in het ziekenhuis vanwege bijwerkingen van zijn lopende kankerbehandeling. Dat bevestigt Buckingham Palace. Inmiddels is de vorst weer thuis, maar zijn afspraken voor vrijdag zijn uit voorzorg geschrapt.

Tijdelijke bijwerkingen

‘Na de geplande en voortdurende medische behandeling voor kanker vanmorgen, ondervond de koning tijdelijke bijwerkingen waarvoor hij een korte periode in het ziekenhuis moest worden geobserveerd,’ aldus een verklaring van het paleis op donderdagavond.

Koning Charles is inmiddels teruggekeerd naar zijn residentie Clarence House. ‘Op medisch advies, zal het dagprogramma van morgen worden verplaatst’, gaat de woordvoerder verder. ‘Zijne Majesteit wil zijn excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor ongemak of teleurstelling ondervindt.’

Prostaatoperatie

De diagnose van Charles werd begin 2024 gesteld, kort na een prostaatoperatie. Om welke vorm van kanker het precies gaat, is tot nu toe niet bekendgemaakt. Buckingham Palace houdt informatie over zijn gezondheid bewust beperkt. Wel is duidelijk dat de koning nog in behandeling is en zijn werkzaamheden, waar mogelijk, blijft uitvoeren.

