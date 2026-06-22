Prinses Ariane steelt de show tijdens WK-wedstrijd

Tekst: Ruth Smeets

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane zaten zaterdagavond in het Houston Stadium in Texas om Oranje aan te moedigen tijdens de WK-wedstrijd tegen Zweden. De koninklijke familie zag hoe Nederland overtuigend met 5-1 won.

Op de tribune was vooral prinses Ariane een opvallende verschijning. Met haar oranje topje en witte jeans koos de prinses voor een zomerse en stijlvolle look tijdens de spannende voetbalwedstrijd.

Prinses Ariane onder de indruk van Oranje

Prinses Ariane keek zichtbaar mee vanaf de tribune en genoot volop van de wedstrijd. Na afloop vertelde ze enthousiast hoe bijzonder ze het vond om erbij te zijn. ‘Zo mooi’, zei ze. Daarmee doelde ze op het meemaken van de wedstrijd en ‘om deze topprestatie te kunnen zien’.

Koning Willem-Alexander leeft fanatiek mee

Ook koning Willem-Alexander zat helemaal in de wedstrijd. In gesprek met de NOS noemde hij het duel ‘prachtig’, maar hij maakte er geen geheim van dat het ook spannend was. ‘Ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig’, grapte de koning. ‘Het is een prachtige wedstrijd geweest, die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed.’

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Nederland begon sterk aan de wedstrijd. Brian Brobbey maakte al vroeg de eerste twee doelpunten en uiteindelijk liep Oranje uit naar een 5-1 overwinning. Keeper Bart Verbruggen kreeg na afloop complimenten van koning Willem-Alexander, die vond dat hij een paar mooie ballen had tegengehouden.

Koninklijk bezoek aan de kleedkamer

Na het laatste fluitsignaal gingen koningWillem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane naar de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de winst en grapte dat verliezen ‘niet zo leuk’ was geweest met de koninklijke familie op de tribune. ‘Ze hebben genoten, en dat hebben wij ook.’