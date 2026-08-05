Prinses Eugenie bevallen van dochter: ‘Dolverliefd op ons meisje’
05/08/2026
De Britse prinses Eugenie (36) is maandag bevallen van haar derde kind. Eugenie en haar man Jack Brooksbank (40) laten weten dat hun dochter in Portugal is geboren.
Dolverliefd
Het is de eerste dochter van het stel. Eugenie is bevallen in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Op Instagram schrijft ze dat zij en Jack ‘dolverliefd zijn op ons meisje’. De naam van hun dochter is nog niet bekendgemaakt.
Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.
Derde kind
Eugenie en Jack hebben al twee zoons: August (5) en Ernest (3). In mei maakten ze bekend dat er een derde kind op komst was.
Reactie van koning Charles
Prinses Eugenie is de jongste dochter van voormalig prins Andrew en Sarah Ferguson en een nicht van koning Charles. ‘De koning en koningin en andere leden van de koninklijke familie zijn verheugd met het nieuws’, laat Buckingham Palace weten.
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