Prinses Eugenie en Jack Brooksbank - Getty Images

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Prinses Eugenie bevallen van dochter: ‘Dolverliefd op ons meisje’

Tekst: Lisa Manche

05/08/2026

De Britse prinses Eugenie (36) is maandag bevallen van haar derde kind. Eugenie en haar man Jack Brooksbank (40) laten weten dat hun dochter in Portugal is geboren.

Dolverliefd

Het is de eerste dochter van het stel. Eugenie is bevallen in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Op Instagram schrijft ze dat zij en Jack ‘dolverliefd zijn op ons meisje’. De naam van hun dochter is nog niet bekendgemaakt. 

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Derde kind

Eugenie en Jack hebben al twee zoons: August (5) en Ernest (3). In mei maakten ze bekend dat er een derde kind op komst was. 

Koning Charles Getty Images
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Reactie van koning Charles

Prinses Eugenie is de jongste dochter van voormalig prins Andrew en Sarah Ferguson en een nicht van koning Charles. ‘De koning en koningin en andere leden van de koninklijke familie zijn verheugd met het nieuws’, laat Buckingham Palace weten.

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