Shawn Mendes doorbreekt stilte over nieuwe liefde: ‘Je hebt mijn leven echt veranderd’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Shawn Mendes laat er geen twijfel meer over bestaan: Bruna Marquezine heeft een bijzondere plek in zijn leven. Met een emotionele verjaardagsboodschap lijkt de zanger hun veelbesproken relatie nu openlijk te bevestigen.

De voor een Grammy genomineerde artiest zette zijn vriendin op haar 31ste verjaardag uitgebreid in het zonnetje. Bij beelden uit Rio de Janeiro vertelde Shawn Mendes hoeveel invloed Bruna op hem heeft gehad.

Emotionele liefdesverklaring

‘Feliz aniversário my baby,’ begon de 27-jarige zanger zijn boodschap op Instagram. Daarna werd Shawn een stuk persoonlijker. ‘Je bent een lichtpuntje en een moederfiguur in elke kamer waar je binnenkomt. Ik wil niet té sentimenteel klinken, maar je hebt mijn leven echt veranderd en ik ben je daar zo ontzettend dankbaar voor.’ De muzikant sloot zijn liefdesverklaring af met enkele woorden in het Portugees. ‘Eu te amo muito muito muitoo,’ schreef hij, wat ‘Ik hou zo, zo, zo veel van je’ betekent. Ook voegde hij eraan toe: ‘We all do amor…’

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Bijzondere beelden uit Rio de Janeiro

Bij zijn boodschap deelde Shawn meerdere video’s die waren opgenomen bij Casa Amarela Providencia in Rio de Janeiro. Op een van de beelden werd Bruna enthousiast ontvangen door een groep kinderen, die direct op haar afrenden om haar te knuffelen. Een andere video liet zien hoe de actrice en het model zingend en dansend tussen de kinderen stond. Zij leken ondertussen ‘Happy Birthday’ voor haar te zingen. Shawn verscheen zelf eveneens in beeld terwijl hij lachend met twee kinderen poseerde. Het bericht eindigde met een foto van Bruna en haar hond.

Maandenlange geruchten

De eerste geruchten over een romance tussen Shawn en Bruna doken volgens Page Six in december op. In de maanden daarna werden ze meerdere keren samen gefotografeerd in de Verenigde Staten en in Brazilië, het thuisland van de actrice. Shawn had eerder een knipperlichtrelatie met Camila Cabello. De twee waren tussen 2019 en 2023 geregeld samen, al gingen ze in 2021 uit elkaar en kwam hun liefde in 2023 korte tijd opnieuw tot leven. Rond die periode werd de zanger eveneens in verband gebracht met Sabrina Carpenter.

Druk rond ‘de ware’

Tijdens een concert in Colorado sprak Shawn in oktober 2024 openlijk over de druk die hij voelde rondom zijn liefdesleven. ‘Als je single bent, is er die druk om op zoek te gaan naar ‘de ware’, wie is ‘de ware’?… Jemig, dat is een hoop druk om op iemand te leggen als je net begint met daten,’ vertelde hij aan zijn fans. De zanger wilde zichzelf meer ruimte geven om liefde te ervaren zonder daar direct een vast label aan te hangen. ‘Ik probeer gewoon de druk van anderen af te halen en mezelf toe te staan de liefde te ervaren die er op dat moment is, waar en hoe dat ook gebeurt. We hebben allemaal wel wat knuffels en omhelzingen nodig,’ voegde hij eraan toe.

Bron: People