Grote woede om RoddelPraat-presentator Jan Roos na grove uitspraken tegen minderjarige meisjes

Tekst: Evelien Berkemeijer

RoddelPraat ligt opnieuw zwaar onder vuur. In een video vanaf de Zwarte Cross spreken Dennis Schouten en Jan Roos met twee minderjarige meisjes, waarna vooral Jan meerdere ongepaste opmerkingen maakt.

Een van de meisjes vertelt tijdens het gesprek dat ze zestien jaar oud is. Daarop reageert de 49-jarige presentator met een uitspraak die online veel verontwaardiging oproept. Ook de manier waarop Dennis Schouten en Jan Roos zich tijdens het interview presenteren, zorgt voor kritiek.

Jan Roos reageert op leeftijd meisje

Wanneer het meisje zegt dat ze zestien is, antwoordt Jan: ‘Dat mag van de wet’. Daarmee doelt hij op haar leeftijd. Later in het gesprek zegt hij dat ‘alles past met een beetje spuug’ en volgt nog een grove grap over masturbatie. Tijdens het gesprek doen Jan Roos en Dennis Schouten zich voor als presentatoren van NPO Radio 2. Dat is niet het geval. De twee zijn de gezichten van het onlineprogramma RoddelPraat.

Politie en Instagram massaal getagd

Op sociale media reageerden veel mensen boos op het fragment. Onder het bericht worden zowel de politie als Instagram getagd, met het verzoek om de video offline te halen. De video lijkt inmiddels offline te zijn. Ook verschillende influencers hebben kritische video’s over het fragment geplaatst. Zij spraken zich uit tegen de opmerkingen en de manier waarop de minderjarige meisjes in beeld worden gebracht. Uit respect voor de meisjes zijn ook deze inmiddels verwijderd, blijkt na onderzoek van Weekend.