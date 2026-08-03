Love Island UK-winnaars reageren op breukgeruchten: Julia zet Lorenzo live voor het blok

Tekst: Evelien Berkemeijer

Love Island-winnaars Lorenzo Alessi en Julia Majchrzak hebben duidelijkheid gegeven over hun relatie. Tijdens een live televisieoptreden werd Lorenzo meteen geconfronteerd met geruchten over een mogelijke breuk, terwijl Julia vooral wilde weten wanneer hun eerste echte date eindelijk plaatsvindt.

Het stel leerde elkaar kennen tijdens Casa Amor en werd vorige week tijdens de live finale van Love Island UK uitgeroepen tot winnaar van de ITV2-show in 2026. Maandag 3 augustus verschenen Lorenzo en Julia in This Morning, samen met mede-finalisten Kavan en Jasmine en Simba en Angelista. Presentatrice Josie Gibson vroeg de kersverse winnaars hoe hun relatie ervoor staat sinds hun vertrek uit de villa.

Lorenzo reageert op breukgeruchten

Josie draaide er niet omheen en vroeg Lorenzo rechtstreeks naar de verhalen dat hij en Julia niet meer samen zouden zijn. ‘Het is allemaal goed gekomen – en ik moet zeggen, er gaan veel geruchten dat jullie niet meer samen zijn. Zijn jullie samen – en wat is die terminologie?’ Lorenzo antwoordde: ‘Sinds we de villa hebben verlaten, staan we er nog steeds hetzelfde voor: exclusief aan het daten…’ Julia onderbrak hem vervolgens met de duidelijke bevestiging: ‘Ja, we daten nog steeds.’

Nog geen liefdesverklaring

Volgens Lorenzo waren de dagen na de finale behoorlijk hectisch. Hij omschreef de periode als een ‘gekke paar dagen’ en vindt dat ‘alles even tot rust moet komen’. Daarna wil hij tijd vrijmaken voor Julia. ‘Dan gaan we een paar leuke dates hebben…’ Op de vraag of ze inmiddels ‘ik hou van je’ tegen elkaar hebben gezegd, antwoordden ze dat dit nog niet is gebeurd, maar dat ‘het gaat die kant op’. Lorenzo voegde daaraan toe: ‘De gevoelens ontwikkelen zich, het zit goed… dus ik denk dat we het wat tijd moeten geven…’

Julia zet Lorenzo voor het blok

Toen Julia werd gevraagd of zij er hetzelfde over dacht, reageerde ze meteen: ‘Waar is de date?’ Lorenzo vertelde dat hij haar voor hun eerste afspraakje wil meenemen naar een rooftopbar, maar Julia nam daar nog geen genoegen mee. ‘Wanneer?’ vroeg ze, om later opnieuw te zeggen: ‘Wanneer is mijn date?’ Lorenzo benadrukte dat de afspraak ‘veel planning vereist’ en grapte aan het einde van het gesprek dat ze met het prijzengeld een date van 50.000 pond konden organiseren.

Bron: The Sun