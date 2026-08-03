Kinderen Phil Collins kwamen afscheid nemen toen hij op sterven lag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Phil Collins is in 2024 bijna overleden aan ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van alcoholmisbruik. Zijn toestand was zo kritiek dat zijn kinderen naar het ziekenhuis werden gebracht om mogelijk afscheid van hem te nemen.

De frontman van Genesis werd eind 2023 vanwege een alcoholverslaving opgenomen in een Zwitsers ziekenhuis. Nadat hij aanvankelijk was ontslagen, moest Phil Collins korte tijd later opnieuw worden opgenomen en belandde hij op de intensive care. Tijdens die tweede opname was hij grotendeels buiten bewustzijn.

Organen begonnen uit te vallen

In gesprek met The Times of London vertelde Phil Collins hoe slecht hij eraan toe was. ‘Mijn nieren begaven het, mijn organen verkrampten gewoon,’ zei Phil. ‘Mensen kwamen afscheid nemen. Maar ik herinner me niet dat ze kwamen. Ik had geen idee dat dit aan de hand was. Ze waren allemaal bang dat ze me niet meer terug zouden zien. Het had allemaal vreselijk mis kunnen gaan.’

Kinderen vreesden voor zijn leven

De vijf kinderen van de zanger werden naar het ziekenhuis gebracht, omdat werd gevreesd dat hun vader op sterven lag. Volgens Phil moesten er destijds ingrijpende keuzes worden gemaakt, waaronder de vraag: ‘Moeten we Phil aan de beademing houden?’ De muzikant beseft dat hij veel geluk heeft gehad. ‘Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik het overleefd heb,’ voegde hij eraan toe. ‘Het spreekt voor zich dat ik sindsdien geen druppel alcohol meer heb aangeraakt.’

Terugkeer naar de studio

Phil is al langer open over zijn gezondheidsproblemen. Begin 2026 vertelde hij aan BBC Two dat hij vijf knieoperaties had ondergaan. In een recenter interview met BBC Breakfast zei de zanger dat hij ‘nu gezonder is dan in lange tijd’ en geregeld nadenkt over nieuwe opnames en optredens. ‘Ik zou erover nadenken, ja,’ zei hij. ‘Ik zeg constant tegen mezelf: ik moet maar eens terug naar mijn studio thuis.’

Bron: Variety