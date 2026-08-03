Barbie-vervolg loopt vast omdat David Zaslav geen hogere salarissen goedkeurt voor Ryan Gosling en Margot Robbie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een vervolg op Barbie dreigt er niet te komen door vastgelopen onderhandelingen over de salarissen van Margot Robbie en Ryan Gosling.

De Barbie-film bracht wereldwijd meer dan 1,4 miljard dollar op en sleepte acht Oscarnominaties in de wacht. Warner Bros. wil daarom graag verder met dezelfde cast en makers, maar de partijen zijn het nog niet eens geworden over nieuwe contracten. Ondertussen komt een belangrijke deadline voor de filmrechten steeds dichterbij.

David Zaslav houdt hogere beloningen tegen

Volgens The New York Times weigert David Zaslav, CEO van Warner Bros. Discovery, om Margot Robbie en Ryan Gosling lucratieve contracten met winstdeling aan te bieden. Ryan, die voor zijn rol als Ken werd genomineerd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol, zou zijn salaris willen verhogen tot 20 miljoen dollar. Een woordvoerder van Warner Bros. benadrukt dat er nooit een overeengekomen financieel kader is geweest dat later door de studio werd ingetrokken.

Idee voor vervolg blijft voorlopig geheim

Warner Bros. liet Margot, Ryan en regisseur Greta Gerwig voor Barbie alleen een contract voor één film tekenen. Greta en haar echtgenoot en schrijfpartner Noah Baumbach zouden inmiddels een idee voor een vervolg hebben, maar willen dat pas met de studio delen zodra de contracten rond zijn. Warner Bros. wil snel tot een akkoord komen, omdat de rechten in december terugvallen aan Mattel. Als dat gebeurt, moet het speelgoedbedrijf mogelijk op zoek naar een nieuwe filmmaker, cast en concept.

Warner Bros. deed al meerdere aanbiedingen

De co-voorzitters van Warner Bros., Pam Abdy en Michael De Luca, bevestigden dat de onderhandelingen nog altijd lopen. ‘We hebben een rechtenovereenkomst met Mattel en hebben een reeks aantrekkelijke aanbiedingen gedaan om deals te sluiten voor de volgende Barbie-film. Helaas is het ons tot nu toe niet gelukt om tot een overeenkomst te komen.’ De studio zou in ruim drie jaar tijd ongeveer zes voorstellen hebben gedaan. Het meest recente aanbod, een van de grootste die Warner Bros. ooit voor een film heeft gedaan, werd afgewezen. Een tegenbod is er nog niet gekomen.

Vervolg was nooit vanzelfsprekend

Margot liet eerder al weten dat Barbie niet was opgezet als het begin van een reeks films. ‘Het is grappig, die reflexmatige reactie van iedereen tegenwoordig om meteen naar een vervolg te vragen,’ vertelde ze aan Variety. ‘Ik denk niet dat dat 20 jaar geleden zo was. Dit was niet bedoeld als een trilogie.’ Toch stonden alle betrokkenen open voor een nieuwe film, zolang Greta en Noah met een sterk idee zouden komen. Zelfs bij een akkoord laat de productie nog op zich wachten, omdat Margot, Ryan en Greta de komende tijd al verschillende andere filmprojecten hebben.

Bron: Variety