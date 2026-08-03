Isa Hoes geschrokken na halsfacelift: ‘Mijn oren zijn gevoelloos’

Tekst: Ruth Smeets

Isa Hoes heeft een ingrijpende halsfacelift achter de rug. Hoewel de actrice tevreden is met het eerste resultaat, blijkt de cosmetische operatie ook een vervelende keerzijde te hebben.

In de podcast Marc-Marie en Isa vinden iets vertelt Isa Hoes hoe het herstel verloopt. Hoewel ze blij is met het eerste resultaat, heeft de operatie ook onverwachte gevolgen.

Van neklift naar halsfacelift

Isa ging met het idee van een neklift naar de cosmetisch chirurg. De arts maakte haar echter duidelijk dat alleen haar hals behandelen geen optie was. ‘Op jouw leeftijd kun je echt niet alleen maar een beetje die nek doen’, zei die volgens haar. ‘Nu is het een halsfacelift.’ De operatie nam in totaal vijf uur in beslag. ‘Het was een pittige ingreep’, vertelt Isa. Tijdens haar herstel kreeg ze steun van haar dochter Vlinder.

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Resultaat nog niet definitief

Twee weken na de ingreep liet Isa in haar podcast zien hoe ze eruitziet. ‘Ben ik blij? Ja, voor zover je dat kunt zien na twee weken’, zegt ze. Omdat haar gezicht nog wat vocht vasthoudt, is het uiteindelijke resultaat nog niet volledig zichtbaar. Zelf merkt de actrice vooral dat alles strak aanvoelt. ‘Ik voel me heel strak’, legt ze uit. Hoewel ze geen pijn heeft, omschrijft ze wel ‘een raar gevoel’.

Gevoelloosheid kan maanden duren

De halsfacelift heeft ook een minder prettige bijwerking. ‘Mijn oren zijn gevoelloos’, vertelt Isa. ‘Dat is heel gek, maar dat kan nog wel maanden duren. Dat is bij iedereen verschillend.’ Ondanks die klachten is ze tevreden dat ze de stap heeft gezet. Eerder bedekte Isa haar hals het liefst, omdat die volgens haar niet meer in verhouding was met de rest van haar gezicht. ‘Dat irriteert mij’, zei ze daar eerder over. Hoewel ze ooit had gezworen nooit voor een cosmetische ingreep te kiezen, besloot ze uiteindelijk toch onder het mes te gaan. ‘Ik heb altijd gezegd: “Dat ga ik nooit doen”, dat heb ik beloofd.’