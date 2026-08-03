Ariana Grande legt werkzaamheden neer vanwege felle kritiek

Tekst: Ruth Smeets

Ariana Grande (33) neemt na afloop van haar Eternal Sunshine-tournee voorlopig afstand van het openbare leven. De zangeres wil na een intensieve periode meer rust en minder in de belangstelling staan.

Haar laatste concert vindt op 1 september plaats in Londen. Daarna legt Ariana haar werkzaamheden en publieke optredens tijdelijk neer. Ook haar geplande rol in de West End-musical Sunday in the Park with George gaat niet door.

Tijd voor rust

Een woordvoerder van Ariana Grande laat aan People weten dat de zangeres haar tournee graag positief wil afsluiten. ‘Ze kijkt ernaar uit om de tour af te ronden en deze op een hoogtepunt te beëindigen, zowel gezond als gelukkig, en vervolgens een welverdiende pauze te nemen van haar werk en optredens in het openbaar, die hebben geleid tot eindeloze, voortdurende publieke kritiek’, luidt de verklaring. Het is nog niet bekend hoelang Ariana uit de schijnwerpers blijft. Wel is duidelijk dat ze bewust kiest voor minder zichtbaarheid en meer afstand van de aandacht rond haar persoon.

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Veel opmerkingen over het uiterlijk van Ariana Grande

De afgelopen jaren kreeg de zangeres geregeld commentaar op haar lichaam en gezondheid. Zo spraken fans hun zorgen uit over haar gewicht en werd er veel gespeculeerd over haar gezicht en mogelijke cosmetische ingrepen. Ariana maakte eerder al duidelijk dat die constante aandacht haar zwaar valt. ‘Ik wil even minder zichtbaar zijn’, liet ze weten. ‘Mijn verschijningen leiden telkens tot een eindeloze stroom kritiek.’

Geen rol meer in musical

Door haar besluit trekt Ariana zich ook terug uit de voor 2027 geplande productie van Sunday in the Park with George. De organisatie achter de musical heeft laten weten haar keuze te begrijpen en te steunen. Ondanks alles kijkt de zangeres volgens haar woordvoerder met een goed gevoel terug op haar tournee. ‘Deze tour is een prachtige ervaring voor haar geweest. Ze houdt van haar fans en heeft enorm genoten van elke minuut van deze tournee.’

Voorlopig geen definitief afscheid

Onder fans ontstond al snel onrust over de aangekondigde pauze. Toch is er op dit moment geen sprake van een definitief vertrek uit de muziekwereld. In de officiële verklaring wordt alleen gesproken over een tijdelijke stap terug. Ariana lijkt vooral behoefte te hebben aan herstel en een leven buiten de voortdurende aandacht.