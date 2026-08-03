Voormalig AVRO-oproepster Alice Oppenheim (86) overleden

Tekst: Ruth Smeets

Alice Oppenheim, voormalig omroepster van de AVRO en later actief als journaliste, is zaterdag overleden. Ze werd 86 jaar en zou enkele dagen later haar 87e verjaardag hebben gevierd. Haar dochter Heleen Minderaa bevestigde het overlijden zondag aan persbureau ANP.

Alice Oppenheim bouwde in de loop der jaren een veelzijdige carrière op bij televisie, radio en verschillende tijdschriften. Volgens haar dochter was ze bovendien een vrouw die zich niet liet tegenhouden door de verwachtingen die in haar tijd aan vrouwen werden gesteld. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Een voorbeeld voor andere vrouwen

Heleen vertelt dat haar moeder veel betekende voor haar en voor vrouwen van haar generatie. ‘Doordat ze zo vrijgevochten was en zich – ook in haar tijd – niet schikte in het lot van ‘de vrouw’ heeft ze voor mij en voor zoveel van mijn vrouwelijke generatiegenoten de weg vrijgemaakt om werk te kunnen kiezen wat we wilden doen,’ laat ze weten. Ook de levenslessen van Alice zijn haar dochter altijd bijgebleven. Zo leerde zij van haar moeder ‘dat niets zwart of wit is en dat buitenkanten nooit het echte verhaal laten zien’.

Van omroepster tot journaliste

Alice Oppenheim werd op 6 augustus 1939 geboren in Groningen. Aan het einde van de jaren zestig verscheen ze voor het eerst op televisie als omroepster bij de AVRO. Daarnaast was ze op de radio te horen met programma’s als Jumbo-Set en Slag bij Nieuwspoort. In 1976 verliet Alice de AVRO en maakte ze de overstap naar de journalistiek. Ze ging werken voor Elsevier’s Magazine en was later onder meer verbonden aan de NOS en de TROS.

Ook actief achter de schermen

Naast haar werk voor radio en televisie schreef Alice voor De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd. Ook werkte ze als redacteur mee aan het AVRO-programma Vinger aan de Pols.