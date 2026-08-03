Louis van Gaal staat open voor rentree bij Oranje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Louis van Gaal staat open voor een nieuwe periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De 74-jarige trainer is bereid met de KNVB in gesprek te gaan wanneer de voetbalbond een beroep op hem doet.

Nu Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en Pep Guardiola om verschillende redenen niet beschikbaar zijn voor de functie, komt Louis van Gaal opnieuw in beeld. Een terugkeer bij Oranje is voor hem geen doel op zich, maar bij concrete belangstelling van de KNVB wil hij zich beraden op een mogelijke rentree. Ook een avontuur als bondscoach van een ander topland zou hem aanspreken.

Veel ervaring bij Oranje

Van Gaal stond in drie eerdere periodes in totaal 63 wedstrijden aan het roer bij het Nederlands elftal. Hij leidde Oranje op de WK’s van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Tijdens zijn laatste termijn bleef het Nederlands elftal twintig interlands op rij ongeslagen.

Gezondheidsproblemen verleden tijd

Bronnen rondom de voormalige toptrainer melden dat zijn gezondheidsproblemen gelukkig achter hem liggen en dat hij zich fitter voelt dan ooit. Het bondscoachschap zou daarom goed bij hem passen, omdat hij niet dagelijks op het trainingsveld hoeft te staan en alleen tijdens interlandperiodes intensief met de selectie werkt.

Bekend met huidige selectie

Een belangrijk voordeel is dat Van Gaal een groot deel van de huidige spelersgroep kent. De bondscoach volgt het internationale voetbal nog altijd op de voet en onderhoudt met veel internationals nauw contact. Door die kennis en zijn ruime ervaring bij Oranje zou hij het stokje eenvoudig kunnen overnemen van Ronald Koeman.

Bron: De Telegraaf