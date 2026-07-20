Oranje wint toch nog prijs op WK: Fair Play-award

Tekst: Ruth Smeets

Het WK-avontuur van het Nederlands elftal eindigde al na één wedstrijd in de knock-outfase, maar Oranje keert niet zonder onderscheiding huiswaarts. FIFA heeft Nederland uitgeroepen tot de sportiefste ploeg van het WK 2026.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman ontving tijdens het WK slechts drie gele kaarten. Daarmee verdiende Nederland voor het eerst in de geschiedenis de FIFA Fair Play Trophy.

Eerste Fair Play-prijs voor Oranje

De Fair Play-prijs wordt sinds 1970 uitgereikt aan het land dat zich tijdens het WK het sportiefst heeft gedragen. Alleen landen die de knock-outfase bereiken, maken kans op de onderscheiding. Vier jaar geleden ging de prijs naar Engeland. Nederland kreeg alle drie de gele kaarten in de openingswedstrijd tegen Japan. In de duels met Zweden, Tunesië en Marokko bleef Oranje vervolgens volledig onbestraft. Bij de prijs horen een diploma en een bijdrage van maximaal 50.000 dollar voor een maatschappelijk project dat met voetbal te maken heeft.

Oranjefeesten tijdens WK trekken veel bekijks

Ook de Nederlandse supporters maakten indruk tijdens het toernooi. Voorafgaand aan de wedstrijden werden grote feesten georganiseerd, waarna lange stoeten fans achter de Oranjebus richting het stadion trokken. In Dallas, Houston, Kansas City en Monterrey kregen de Oranjefeesten veel aandacht. Niet alleen Nederlandse fans deden mee, ook inwoners van de Verenigde Staten en Mexico sloten zich regelmatig bij de feestelijkheden aan.

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Spanje domineert bij individuele prijzen

Na de met 1-0 gewonnen finale tegen Argentinië kreeg wereldkampioen Spanje ook de meeste individuele onderscheidingen. Rodri werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi en ontving de Gouden Bal. Unai Simón won de Gouden Handschoen na zeven wedstrijden zonder tegendoelpunt. Pau Cubarsí werd verkozen tot beste jonge speler van het WK. De Gouden Schoen ging naar Kylian Mbappé, die met tien doelpunten voor Frankrijk topscorer van het toernooi werd.