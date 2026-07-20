Geschokte reacties op agressief gedrag Argentijnse speler na WK-finale

Tekst: Ruth Smeets

Het gedrag van meerdere Argentijnse spelers na de verloren WK-finale tegen Spanje heeft tot veel verontwaardiging geleid. Vooral Leandro Paredes liet zich na het laatste fluitsignaal van zijn slechtste kant zien.

Spanje won de finale met 1-0 dankzij een doelpunt van Ferran Torres in de verlenging. Terwijl de Spaanse spelers hun wereldtitel vierden, ontstond er een gevecht op het veld, waarbij Paredes de Spaanse spelers Eric García en Gavi aanviel.

Paredes verliest controle na laatste fluitsignaal

Kort na afloop zocht Paredes de confrontatie met Eric García. De Argentijn duwde de Spaanse verdediger naar de grond, trapte naar hem en greep hem vervolgens bij de nek. Toen Gavi probeerde in te grijpen, werd ook hij hard tegen de grond gewerkt. Daarna sloeg Paredes nog enkele keren wild om zich heen, al raakte hij de Spaanse middenvelder daarbij niet. Pas nadat ploeggenoten en de Argentijnse bondscoach tussenbeide kwamen, werd de situatie rustiger.

Analisten reageren vol ongeloof

Robert Maaskant veroordeelde de acties van de Argentijnse middenvelder scherp. ‘Dat gedrag na afloop was schandalig’, zei hij bij Sportnieuws. Ook Ali Boussaboun had tijdens de wedstrijd al gezien dat Paredes moeite had om zich te beheersen. ‘Tijdens de wedstrijd zag je hem al overtredingen maken. Op een gegeven moment had hij er een op Rodri. Toen kwamen er allemaal Spanjaarden om hem heen staan en terwijl de scheidsrechter erbij stond, begon hij iedereen omver te duwen. Ik dacht echt: die spoort niet, joh’, aldus de oud-Feyenoorder.

Oud-voetballer Kenneth Perez liet zich bij de NOS eveneens hard uit over het incident. ‘Paredes is echt een schande voor het voetbal. Echt waar. Het is beschamend om te zien hoe dit team, dat echt goed kan voetballen, zich gedraagt in een wedstrijd.’

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Vechtpartij tijdens WK-finale

Volgens Boussaboun speelde mogelijk mee dat García en Gavi halfjuichend in de richting van Paredes kwamen. Dat zou de woede van de Argentijn kunnen hebben aangewakkerd. Toch vond hij dat geen geldig excuus. ‘Ik ben wel eerlijk. Als de tegenstander net een WK-finale heeft verloren, is het laatste wat je moet doen diegene gaan provoceren. Maar dan nog keur ik zijn gedrag niet goed’, benadrukte hij. Maaskant wees juist op het gedrag van Argentinië na de gewonnen strafschoppenserie tegen Oranje tijdens het WK in Qatar in 2022. ‘Ik herinner mij nog hoe de Argentijnen reageerden nadat ze de penaltyserie wonnen tegen Oranje op het WK in Qatar. Dit was dan een koekje van eigen deeg van Spanje en dat kan geen kwaad’, besloot hij.

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Voor Nederlandse supporters zal het incident herinneringen oproepen aan die specifieke kwartfinale tussen Oranje en Argentinië. Paredes schoot toen de bal hard in de richting van de Nederlandse dug-out, waarna een massale confrontatie ontstond. Ook tegen Spanje zocht hij tijdens de wedstrijd al geregeld de grens op. Argentinië moest de verlenging bovendien met tien spelers afmaken nadat Enzo Fernández zijn tweede gele kaart had gekregen. Spanje profiteerde uiteindelijk van het overwicht, waarna Torres in de 106de minuut de beslissende treffer maakte.