David Beckham verdedigt Victoria na virale reactie tijdens WK-duel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sir David Beckham heeft het opgenomen voor zijn vrouw Victoria Beckham, nadat haar ingetogen reactie op de winnende goal van Engeland tegen Noorwegen viraal ging.

Het echtpaar bekeek de wedstrijd zaterdagavond samen met drie van hun vier kinderen vanuit een VIP-gedeelte van het Miami Stadium. Toen Jude Bellingham in de verlenging de beslissende 2-1 maakte, sprong David Beckham juichend van zijn stoel. Victoria Beckham bleef daarentegen rustig zitten en pakte haar telefoon om een foto te maken.

Reactie van Victoria gaat viraal

Beelden van de opvallend rustige ‘viering’ van Victoria verspreidden zich snel online. Comédienne Jenny Johnson verzamelde honderdduizenden likes met een ironische post op Instagram: ‘Er gaat niets boven thuis uit volle borst voor Engeland juichen, en dan schakelen ze over naar Victoria en zien we die klassieke Posh Spice-lach! Het is zo aanstekelijk!’

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David Beckham neemt het op voor zijn vrouw

Johnson ging vervolgens verder: ‘Ik dacht altijd dat ik enthousiast werd van sport, maar Victoria overtreft mijn enthousiasme ruimschoots! Elke keer als ik haar zie, roep ik: ‘MAAK JE LEVEN BIJ ELKAAR!!!!’, want haar energie is elektriserend!!!’ David reageerde met een reeks lachende emoji’s en verdedigde de reactie van zijn vrouw met gevoel voor humor. ‘Ze vierde het vanbinnen, echt waar, haar reacties waren iets trager dan die van mij.’

Verklaring voor stoïcijnse uitstraling Victoria Beckham

Victoria heeft eerder uitgelegd waarom ze op foto’s vaak zo stoïcijns overkomt. Volgens haar staat haar man altijd aan haar goede kant, de kant waarop ze zelf lacht. Op afbeeldingen in beeldbanken is bovendien te zien dat ze tijdens de overwinning wel degelijk iets riep, waarmee haar betrokkenheid bij het Engelse voetbalteam duidelijk werd.