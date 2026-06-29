Brooklyn Beckham straalt bij schoonfamilie terwijl breuk met eigen ouders voortduurt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Brooklyn Beckham lijkt zich steeds meer op zijn plek te voelen bij de familie van zijn vrouw Nicola Peltz. Terwijl de spanningen met zijn eigen ouders blijven aanhouden, verscheen hij ontspannen bij een familieviering van de Peltz-clan.

De 27-jarige Brooklyn Beckham was vorige week aanwezig bij een bijzondere verjaardag in Florida. Samen met Nicola en haar dierbaren vierde hij de 83e verjaardag van haar vader Nelson Peltz. De bijeenkomst vond plaats in het huis van de familie.

Familieviering in Florida

De hechte familie kwam samen om Nelsons verjaardag te vieren. Nicola deelde op sociale media een reeks ontroerende foto’s van de gelegenheid, waarop te zien was hoe de familie de bijzondere dag samen doorbracht. Op een van de foto’s is Nelson te zien, omringd door zijn kinderen Zach, Diesel, Will, Bradley en Greg, samen met Nicola en Brooklyn. Opvallend was dat de hele familie bijpassende cowboyhoeden droeg en ontspannen oogde.

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Brooklyn Beckham voelt zich thuis bij Peltz-clan

Brooklyn straalde zichtbaar tijdens de viering en presenteerde zich als een volwaardig lid van de Peltz-clan. Dat valt extra op omdat zijn relatie met zijn eigen ouders volgens de aangeleverde informatie alleen maar verder verslechtert. Terwijl zijn ouders verzoeningspogingen zouden doen, blijft Brooklyn daarover zwijgen. Zijn aanwezigheid bij de verjaardag van Nelson laat vooral zien hoe hecht zijn band met de familie van Nicola lijkt te zijn.