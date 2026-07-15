Klaasje wil Hanne niet vervangen in K3: ‘Heel erg moeilijk om te doen’

Tekst: Lisa Manche

Klaasje Meijer heeft het druk. Momenteel vervangt ze de zwangere Marthe de Pillecyn in K3, maar nu ook Hanne Verbruggen zwanger is, laat Klaasje weten haar liever niet te vervangen.

‘Heerlijk om weer mee te doen’

Hoewel er een babyboom aan de gang is binnen K3, staat de meidengroep niet zomaar stil. Tijdens het zwangerschapsverlof van Marthe neemt oud-K3tje Klaasje haar stokje tijdelijk over. Zo kan onder andere de musical Doornroosje gewoon met K3 gespeeld worden. Voor Klaasje is het een vertrouwde wereld: ‘heerlijk om weer een zomer mee te doen’, zegt ze bij VTM Nieuws.

Teksten leren

Toch is het voor de 31-jarige zangeres niet makkelijk om weer ‘even’ in te springen. Ze vervult binnen de groep namelijk een andere rol dan ze gewend is. Niet die van het ‘blonde Ktje’ maar van het ‘zwartharige Ktje’. Hierdoor moest ze andere teksten instuderen dan ze gewend is. Daarom ziet ze het niet zitten om Hanne te vervangen tijdens haar verlof. ‘Want dan moet ik weer al die teksten uit mijn hoofd leren en dat was nu toch al heel erg moeilijk om te doen’, legt ze uit.

Verkeerde tekst zingen

De VTM-verslaggever vraagt aan Hanne of de gesprekken binnen K3 nu veel over kinderen gaan. ‘Ook over heel andere dingen, over Klaasje die haar teksten vergeet’, antwoordt Hanne. Julia vult aan: ‘Of dan zingt ze per ongeluk mijn tekst, omdat ze het zo gewend is om dat te doen.’ Klaasje vertelt dat dat nog weleens gebeurt. ‘Maar dat betekent ook dat we plezier hebben en dat we ook niet té serieus bezig zijn. Ik hoop dat mensen het me vergeven.’