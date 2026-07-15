Matte-Marit en Haakon - Getty Images

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Noorse kroonprins en kroonprinses steunen Marius Borg Høiby

Tekst: Lisa Manche

15/07/2026

De Noorse kroonprins Haakon (52) en kroonprinses Mette-Marit (52) hebben in een verklaring laten weten dat ze Marius Borg Høiby (29) de komende periode gaan helpen, nu hij de gevangenis mag verlaten. 

Enkelband

Nu bekend is dat Marius Borg Høiby, de zoon van Mette-Marit, zijn voorarrest thuis met een enkelband mag uitzitten, bevestigt het paleis dat hij in zijn woning op het kroonprinselijke landgoed Skaugum gaat wonen.

Steun van moeder en stiefvader

Volgens de Noorse krant VG krijgt Marius daarbij de steun van zijn moeder en stiefvader. Een woordvoerder van het Noorse hof laat aan de krant weten dat ‘het kroonprinselijk paar hem wil bijstaan’ tijdens deze periode. 

Marius Borg Hoiby ANP
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Veroordeling

Høiby zit sinds februari in de gevangenis en vorige maand werd hij veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. De zoon van de Noorse kroonprinses is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Naar verwachting komt hier pas volgend jaar een uitspraak over.

Ook Mette-Marit naar huis

Het nieuws rondom de vrijlating van Høiby kwam tegelijk met het nieuws dat zijn moeder ontslagen is uit het ziekenhuis. Zij onderging vorige maand een longtransplantatie en mag thuis verder revalideren.

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