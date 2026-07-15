NOS Journaal-nieuwslezer Iris de Graaf bevallen van dochter Gigi

Tekst: Evelien Berkemeijer

Iris de Graaf en haar partner Tony Boakye zijn voor het eerst ouders geworden. De nieuwslezer van het NOS Journaal is bevallen van een meisje, dat de naam Gigi heeft gekregen.

Het stel deelt het blije nieuws via Instagram. Gigi is inmiddels alweer een week bij haar ouders, die laten weten dolgelukkig te zijn met haar komst. Onder andere Victoria Koblenko feliciteert Iris de Graaf met de komst van Gigi.

‘Ongelofelijk verliefd’

Bij een reeks foto’s schrijft Iris: ‘Alweer een week bij ons – onze allerliefste Gigi’. Ze vervolgt: ‘We zijn zo dankbaar dat je ons als ouders hebt uitgekozen en zijn ongelofelijk verliefd. Welkom op de wereld baby.’ Gigi is het eerste kind van Iris en Tony, die sinds begin 2024 samen zijn. De kleine werd in juli verwacht. In januari maakte het stel de zwangerschap bekend met de woorden ‘blij en dankbaar’ bij een filmpje van de babybuik van de nieuwslezer. Tony liet daarbij de echofoto’s zien.

Iris de Graaf is een vertrouwd gezicht

Iris begon haar carrière bij de NOS en werkte van 2020 tot 2023 als Rusland-correspondent. Nadat ze vanwege de onveilige situatie werd teruggehaald naar Nederland, ging ze aan de slag als presentator van het NOS Journaal. Inmiddels is ze voor veel kijkers een vertrouwd gezicht.