Cara Delevingne gaat tot het uiterste in pikante Playboy-shoot: ‘Een rebelse fuck you’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Cara Delevingne heeft zich voor de cover van Playboy getransformeerd tot een sensuele rockchick.

Het 33-jarige model, actrice en muzikante poseert voor de zomereditie in een pikant zwart latex korset. Met haar halflange bruine haar, zichtbare tatoeages en uitdagende poses zorgt ze voor een opvallende fotoshoot. Het tijdschrift met Cara Delevingne op de cover ligt vanaf 28 juli in de winkels.

Gewaagde poses van Cara Delevingne

Op de cover steekt Cara met een lucifer een sigaret aan, terwijl ze met één hand haar schaamte bedekt. Op andere foto’s kruipt ze op handen en voeten in rode kanten lingerie. Ook is er een foto te zien van haar billen in een bodysuit met een pluizig konijnenstaartje.

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Rebelleren tegen Playboy

In het bijbehorende interview vertelt Cara waarom de fotoshoot voor haar als een rebelse actie voelde. ‘Playboy is natuurlijk een erg heteroseksueel instituut,’ bekende ze volgens Just Jared. ‘Daarom voelde het een beetje als een ‘fuck you’ en een rebelse actie. Het was echt leuk en anders om met een fantastisch creatief team te werken, dat grotendeels uit vrouwen bestond – waarvan veel queer waren.’

Liefde en bevestiging

Cara bevestigde in mei publiekelijk dat ze een ‘zeer trotse lesbienne’ is. In 2020 kwam ze uit als panseksueel, maar inmiddels voelt ze zich comfortabel bij het label lesbienne. Over seks-onthouding zei ze: ‘Seks-onthouding na alles wat er gebeurd is, is zeker moeilijk. Het verandert, maar het is zoveel dieper en zoveel emotioneler.’ Ook vertelde ze: ‘Vroeger hechtte ik meer waarde aan seks en bevestiging van anderen. Ik dacht: ‘Oh, ik ben een pervert. Ik ben een heel geil persoon. Maar ik denk dat ik liefde en bevestiging zocht via seks.’

Bekijk meer beelden van de shoot op het Instagram-account van Playboy.