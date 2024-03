Huis Cara Delevingne grotendeels in vlammen op

De woning van Cara Delevingne in Los Angeles is vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt door brand. Het Britse model en de actrice is er kapot van, laat ze weten via sociale media.

“Ik wil de brandweerlieden en iedereen die is komen helpen uit de grond van mijn hart bedanken”, zegt Delevingne. Ze deelde ook een foto van twee van haar katten, omdat ze in de veronderstelling was dat ze bij de brand waren omgekomen. Gelukkig bleek dat niet het geval. “Ze zijn in leven, met dank aan de brandweerlieden!”, schreef ze even later bij een kiekje van haar twee harige huisgenoten.

De 31-jarige Delevingne was op het moment van de brand niet thuis. Ze verblijft momenteel in Londen, waar ze een rol heeft in de musical Cabaret.

Eén gewonde

De brandweer zegt tegen Amerikaanse media dat het vuur door nog onbekende oorzaak aan de achterkant van het huis ontstond en zich ontwikkelde tot een zolderbrand. Het dak van het huis stortte uiteindelijk in. Eén persoon moest behandeld worden om rookinhalatie.