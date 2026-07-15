Onzekerheid over toekomst Vandaag Inside: RTL lonkt, spanningen achter de schermen

Tekst: Evelien Berkemeijer

In augustus beginnen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen aan hun voorlopig laatste contractjaar bij Vandaag Inside. Hoewel de onderhandelingen over een eventuele verlenging pas in april volgend jaar zouden beginnen, wordt er nu al volop gespeculeerd over de toekomst van het populaire programma.

RTL lijkt interesse te hebben in de mannen van Vandaag Inside. Wilfred en René houden hun opties open, terwijl Johan duidelijk maakt dat hij SBS6 trouw wil blijven. De onderlinge spanningen van de afgelopen tijd spelen mogelijk ook een rol bij hun uiteindelijke beslissing.

Wilfred sluit overstap naar RTL niet uit

Wilfred liet eerder in een interview met het AD doorschemeren dat RTL belangstelling heeft. Ook tegenover RTL Boulevard sloot de presentator een overstap niet uit. ‘Ik merk dat we nu in de eindfase van dit jaar zitten, en we hebben nog een jaar een contract, dus we hebben alle tijd. Ja, wie weet tegen die tijd dat je wel heel anders in de wedstrijd zit dan.’ René wil pas in maart, een maand voor de start van de onderhandelingen, bepalen wat hij gaat doen. ‘Een jaar is lang en gaat bij ons in ups en downs’, vertelt hij aan De Telegraaf. Voorlopig richt hij zich daarom op het komende seizoen. ‘Dat uitzingen wordt al een expeditie op zich. Daarna zien we wel weer verder. Ik ga nu nog niet vooruitkijken.’

Onderlinge sfeer zorgt voor twijfels

René baalt van de spanningen die de afgelopen weken aan tafel ontstonden. ‘Na Curaçao ging het weer even schuren, en dat is altijd zonde en onnodig. Als het soepel loopt, maken we nog steeds prima tv.’ Een duidelijk voorbeeld daarvan was op 25 juni te zien. Aan tafel werd een fragment besproken van het bezoek van NAVO-chef Mark Rutte aan Donald Trump, waarna de seksualiteit van Rutte ter sprake kwam. Bargast Chris Woerts opperde dat Rutte mogelijk aseksueel is.

Johan haakte daarop in met een anekdote over een oude vriend die volgens hem vermoedelijk ook aseksueel was. ‘Hij lag goed bij de vrouwen, maar moest niets van seks weten’, vertelde hij. Daarna grapte de analist: ‘Als ze met mij meegaan, dan zijn ze aan de beurt.’ Wilfred reageerde daarop: ‘Johan, je bent 77. Houd het nou eens een tandje minder, man. Wat is dit nou?’ Die opmerking schoot volledig in het verkeerde keelgat. ‘Hypocriete opmerking. Lage opmerking. Slaat nergens op. Jij bepaalt niet waar ik over praat en dat heeft niks met leeftijd te maken. Mag ik omdat ik 77 ben een aantal onderwerpen niet bespreken?’ beet Johan hem toe. Wilfred probeerde uit te leggen dat hij de uitspraak vooral ‘overmoedig’ vond klinken, waarop de analist benadrukte dat hij het over veertig jaar geleden had. ‘Maar je moet niet bijdehand gaan doen tegen mij.’

Wilfred vroeg daarop: ‘O, want wat gebeurt er dan?’ Johan antwoordde: ‘Je weet hoe ik over je denk. Dan krijg je een keer een draai om je oren van mij.’ Toen Wilfred vroeg hoe dat er dan uit zou zien, vervolgde hij: ‘Nou, daar kom je dan wel achter. Je zit weer te sarren en het heilige boontje te spelen. Even voor heel Nederland Derksen tot de orde roepen. Daar houd ik niet van.’ Ook benadrukte Johan dat ze samen een programma maken en elkaar volgens hem gewoon moeten laten uitspreken. Wilfred hield vol dat hij niets verkeerds bedoelde. ‘Volgens mij was het een geintje, Johan. En zitten jou gewoon heel andere dingen dwars.’ Johan reageerde kortaf: ‘Ik vond het geen leuk geintje.’

Toen Wilfred opmerkte dat de analist zelf ook weleens grappen maakt die niet leuk zijn, kaatste Johan terug: ‘Nee, jij maakt nooit een leuk geintje.’ Uiteindelijk eindigde de woordenwisseling toch met een knipoog. ‘Nou, ik heb jouw grappen liever dan dat je gaat zingen’, grapte Johan, waarna Wilfred het gesprek een andere kant op stuurde en de rust aan tafel terugkeerde.

Vandaag Inside bij SBS met vervanging?

Johan zit anders in de wedstrijd dan zijn collega’s en beschouwt SBS6 als zijn eindstation. ‘Ik heb aan John de Mol laten weten dat als ik fit en fruitig blijf, ik bij Talpa zal blijven. Onderhandelingen over geld zie ik helemaal niet zitten. Ik ben tevreden met mijn vergoeding.’ Hij begrijpt het wel wanneer Wilfred en René voor RTL of Videoland kiezen. ‘Bij Videoland hebben zij veel meer mogelijkheden dan bij SBS6.’ Een doorstart van Vandaag Inside zonder Wilfred sluit de analist bovendien niet uit. ‘Het is niet meer zo dat Wilfred helemaal onvervangbaar is. Je hebt Hélène en Thomas achter de hand. Niemand is onmisbaar, ik ook niet.’

Johan Derksen deelt wel vaker ‘ondeugende’ anekdotes in het programma:

Bron: De Telegraaf en RTL Boulevard