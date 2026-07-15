Estavana Polman trekt zich niets aan van kritiek Vandaag Inside-mannen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Estavana Polman laat zich niet afschrikken door de uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen over haar aanstaande rol in Vandaag Inside.

Estavana Polman haar moeder, die ook haar manager is, bevestigt aan RTL dat de afspraak gewoon blijft staan. De voormalig handbalster schuift eind augustus dan ook gewoon aan bij het SBS-programma.

Volgens haar moeder trekt Estavana zich weinig aan van de kritiek. ‘Het is hun programma. De mannen zijn de mannen en hebben over iedereen een mening.’ Verder wil ze niet op de uitspraken ingaan. ‘We hebben daar verder geen commentaar op’, vertelt haar moeder.

Advies van René van der Gijp

René denkt dat critici vooral zullen wachten op uitspraken van Estavana over gevoelige maatschappelijke onderwerpen. ‘Alle criticasters zitten maar op een ding te wachten: dat ze zich uitlaat over het COA, asielzoekers of over Gaza’, zei hij. Hij verwacht niet dat hier ook de interesse van Estavana ligt en vroeg zich hardop af of ze dit dan wel moest willen. Daarom gaf René haar een welgemeend advies. ‘Als ik Estavana op dit moment een goedbedoeld advies zou geven, zou ik zeggen: “Niet meer bij ons komen zitten”‘, zei hij. Toch verandert dat niets aan de gemaakte afspraak en zal Estavana eind augustus aanschuiven bij Vandaag Inside.

Over de woorden van René: