RTL staat stil bij vijfde sterfdag Peter R. de Vries

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL heeft vandaag stilgestaan bij het overlijden van Peter R. de Vries. Het is precies vijf jaar geleden dat de misdaadjournalist op 64-jarige leeftijd overleed aan de verwondingen die hij bij een aanslag in Amsterdam had opgelopen.

Op sociale media herdenkt de zender de geliefde collega en zijn jarenlange inzet voor slachtoffers van misdrijven. Eerder stond ook de Nederlandse mediawereld stil bij de dag van de aanslag op Peter R. de Vries.

‘Een blijvende inspiratie’

RTL schrijft: ‘Vandaag is het vijf jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed nadat hij werd neergeschoten in Amsterdam. Peter was een zeer geliefde collega die zich met enorme toewijding vastbeet in vele misdaadzaken. Door onrecht onvermoeibaar aan de kaak te stellen, gaf hij hoop aan slachtoffers en heeft hij levens veranderd. Niet alleen als misdaadjournalist was hij bijzonder, maar ook als familieman en vriend. Hoe druk hij ook was, Peter stond voor anderen klaar. Zijn moed, betrokkenheid en onverzettelijkheid zijn een blijvende inspiratie.’

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Royce denkt aan mooie herinneringen

Op de vijfde herdenkingsdag van de aanslag deelde Royce de Vries eerder een persoonlijk bericht over het gemis van zijn vader. Hij schreef: ‘Vandaag is het vijf jaar geleden dat de aanslag op mijn vader plaatsvond. Vijf jaar… Aan de ene kant voelt het alsof het gisteren was. Aan de andere kant is er zoveel gebeurd. We hebben sindsdien een heel leven geleefd. Soms overvalt het me hoeveel hij heeft moeten missen. Hij heeft mijn zoons niet zien opgroeien en heeft zoveel mooie en bijzondere momenten in ons leven niet meer kunnen meemaken. Dat doet pijn. Het zijn juist deze momenten waarop ik hem nog steeds vreselijk mis. Vandaag probeer ik daar niet te lang bij stil te staan. Vandaag wil ik vooral denken aan alle mooie herinneringen, aan wie hij was, aan zijn humor, zijn liefde en alles wat hij ons heeft meegegeven. Dat draag ik elke dag met me mee.’

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Aanslag na uitzending RTL Boulevard

Peter werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, vlak bij de studio van RTL Boulevard. Hij was daar kort daarvoor als misdaadverslaggever te gast geweest. Na de aanslag lag hij dagenlang in coma. Op 15 juli overleed hij aan zijn verwondingen.

Celstraffen tot 27,5 jaar

De twee uitvoerders van de moord, Delano G. en Kamil E., werden op de avond van de aanslag aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Later werd ook Krystian M. opgepakt. Hij zou de opdracht aan de twee hebben gegeven. Het drietal werd in december 2025 in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 27,5 jaar.

Ook in Vandaag Inside Oranje werd teruggeblikt op de aanslag: