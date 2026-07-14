René van der Gijp waarschuwt Estavana Polman: ‘Als zij slim is, doet ze het niet’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Volgens René van der Gijp bespaart Estavana Polman zichzelf een hoop ellende wanneer ze niet meer aanschuift bij Vandaag Inside. De oud-profvoetballer denkt dat de verwachtingen rond haar optredens inmiddels zo hoog zijn, dat ze daar bijna niet meer aan kan voldoen.

René van der Gijp benadrukt dat het hem niet gaat om de vraag of Estavana Polman zich iets moet aantrekken van de mening van anderen. Volgens hem zullen mensen vooral wachten tot ze zich uitspreekt over gevoelige onderwerpen die mogelijk helemaal niet binnen haar interesses liggen.

‘Mijn vingers er niet aan branden’

In Vandaag Inside legt René uit waarom hij Estavana zou afraden om opnieuw aan tafel te gaan zitten. ‘Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten.’ Volgens hem ligt de lat te hoog en wachten kijkers tot ze haar mening geeft over onderwerpen als Gaza. Het gaat hem dan niet over of ze zich daar iets van aantrekt, maar of haar interesse daar ligt.

Tekst gaat verder onder gesprek in Vandaag Inside.

Johan Derksen wil haar wel een kans geven

Johan Derksen is het met René eens, maar wil Estavana niet direct afschrijven. Hij noemt haar een hartstikke leuke vrouw, al weet volgens hem niemand wat ze buiten handbal en haar man te vertellen heeft. Johan zegt dat hij haar zelf ook heeft verteld dat handbal en haar man niet meer interessant zijn, maar wil haar wel een kans geven. René merkt daarbij op dat Estavana geïnteresseerd is in andere mensen. Toch blijft hij sceptisch: ‘Als zij slim is, doet ze het niet.’

Estavana Polman bij Vandaag Inside

Ook in de podcast KieftJansenEgmondGijp sprak René zich uit over haar mogelijke terugkeer. ‘Ik ga niet over één nacht ijs, ik denk best wel na over dingen. Als ik Estavana momenteel goedbedoeld advies mag geven, zou ik zeggen: niet meer bij ons komen zitten, gewoon niet doen’, aldus de oud-profvoetballer. ‘Omdat iedereen de lat voor haar dermate hoog heeft liggen, kan ze nooit aan het verwachtingspatroon voldoen.’

Volgens René wachten haar criticasters vooral tot ze zich aan gevoelige kwesties waagt. ‘Over het COA, het asielbeleid of Gaza. Brand je handen er niet aan’, adviseert hij. ‘Je komt te allen tijde ongeloofwaardig over. Het is gedoemd te mislukken.’