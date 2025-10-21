René van der Gijp verklapt: ‘De mannen van VI praten niet met elkaar’

Tekst: Denise Delgado

Voor de camera lijkt het altijd dolle pret bij ‘Vandaag Inside’, maar achter de schermen is de sfeer een stuk minder uitbundig. Dat vertelt René van der Gijp (64) in de podcast ‘KieftJansenEgmondGijp’. Volgens hem praten hij, Wilfred Genee en Johan Derksen buiten de uitzendingen om helemaal niet meer met elkaar.

Vroeger was het gezellig

“Johan zit in z’n kleedkamer, Wilfred… We praten nu helemaal niet meer met elkaar,” onthult René openhartig. “We praten nu niet meer met elkaar buiten die tafel.”

Dat was vroeger wel anders, herinnert René zich. In die tijd maakte ook Wim Kieft nog deel uit van het toenmalige voetbalprogramma. “Weet je hoe gezellig het was toen wij aan die tafel zaten Wim? Dan kwam je binnen en had je het over het weekend”, zegt René. “We gingen al lopend praten en aan die tafel zitten. Dat was gezellig.” Die sfeer mist René wel. “Het is nu iets geworden, waarvan ik weleens denk: het is niet nodig.”

Ondanks de afstand achter de schermen blijft het drietal aan tafel goed op dreef. Hun succes is onverminderd groot: met maar liefst 74 procent van de stemmen sleepte Vandaag Inside vorige week de Gouden Televizier-Ring in de wacht.

