Johan Derksen verklapt geheim over Astrid Holleeder

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen deed dinsdagavond een boekje open over Astrid Holleeder. Hij zei dat het hem tegenvalt dat ze zo graag in de publiciteit wil. Volgens Derksen had Astrid zich eerder al aangemeld bij De Oranjezomer om de rol van sidekick van Johnny de Mol te vervullen.

Johan Derksen staat bekend om zijn scherpe opmerkingen en ongefilterde verhalen. Het is dan ook niet verrassend dat hij in het programma openhartig sprak over de keuzes van Astrid Holleeder.

Astrid Holleeder in de spotlights

Wilfred Genee reageerde tijdens het live programma: “Daar werd bij verteld dat je het niet mocht vertellen, maar goed.” Johan Derksen zei daarop: “Dat is mij niet gezegd, maar Wilfred zat erbij.” De opmerking leidde tot hilariteit in de studio, maar Derksen ging onverminderd verder.

Waarom het niet doorging

Volgens Derksen is er niemand in Nederland te vinden die de sidekick van Johnny de Mol wil zijn. Daarom was het een verrassend voorstel. Hij vertelde dat de samenwerking niet doorging omdat Astrid te hoge financiële eisen stelde: “Dus RTL is flink aan het dokken.”

Bekijk hier het gesprek:

FOTO: ANP