Johan Derksen

Johan Derksen sneert naar Wendy van Dijk: ‘Stank voor dank’

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/09/2025

In de uitzending van Vandaag Inside maandagavond kwam Wendy van Dijk ter sprake. Wilfred Genee vertelde dat Johan Derksen had voorgesteld om Wendy uit te nodigen in het programma. Maar volgens Wilfred heeft zij laten weten dat niet te willen, omdat het niet echt bij haar zou passen.

Johan reageerde meteen scherp. Hij zei: ‘Nou dan Wendy, hartstikke veel plezier bij Wie Van De 3.’ Daarmee maakte hij duidelijk dat hij haar afwijzing van Vandaag Inside niet kon waarderen.

Afgewezen gevoel

Wilfred vroeg Johan of hij zich afgewezen voelde door de beslissing van Wendy. Johan bevestigde dat gevoel en legde uit: ‘Ik heb het gevoel dat mijn verkering uitgemaakt is. Dan steek je je nek uit en dan stank voor dank.’ De tafelgenoten konden erom lachen, maar de toon van Johan liet zien dat hij zich serieus gepasseerd voelde.

Tekst gaat door onder video:

Contract van twee jaar

Wilfred merkte in de discussie op dat het ging om een contract van twee jaar bij Vandaag Insdie. Johan eindigde opnieuw met een sneer richting Wendy: ‘Ze voelt niet de morele plicht van voor die paar ton moet ik nog even mijn handen laten wapperen.’ Waarop Wilfred lachend besloot: ‘Zo kun je het ook uitleggen.’

Lees ook: Johan Derksen biedt Catherine Keyl excuses aan

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend York Races koningin Camilla

Nieuw boek onthult: ‘Koningin Camilla als tiener aangerand in trein’

Koningin Camilla (78) zou in haar tienerjaren slachtoffer zijn geworden van aanranding. Dat beweert voormalig ‘The Times’-journalist Valentine Low in zijn nieuwe boek ‘Power and the Palace’. Camilla wist haar belager destijds af te weren met de hak van haar schoen.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Grijs. Glad papier. Precies zoals ik ze kreeg’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Party Horoscoop

Horoscoop: Wat komt eraan in week 36?

Deze week merkt u dat u uw partner wat meer ruimte moet geven. U hoeft niet alles samen te doen of steeds te weten wat de ander denkt. Even loslaten kan juist goed zijn. Het helpt om elkaar weer beter te begrijpen. U bent al een tijd niet echt met uw geld bezig geweest. Daardoor…
Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien