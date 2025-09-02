Johan Derksen sneert naar Wendy van Dijk: ‘Stank voor dank’

In de uitzending van Vandaag Inside maandagavond kwam Wendy van Dijk ter sprake. Wilfred Genee vertelde dat Johan Derksen had voorgesteld om Wendy uit te nodigen in het programma. Maar volgens Wilfred heeft zij laten weten dat niet te willen, omdat het niet echt bij haar zou passen.

Johan reageerde meteen scherp. Hij zei: ‘Nou dan Wendy, hartstikke veel plezier bij Wie Van De 3.’ Daarmee maakte hij duidelijk dat hij haar afwijzing van Vandaag Inside niet kon waarderen.

Afgewezen gevoel

Wilfred vroeg Johan of hij zich afgewezen voelde door de beslissing van Wendy. Johan bevestigde dat gevoel en legde uit: ‘Ik heb het gevoel dat mijn verkering uitgemaakt is. Dan steek je je nek uit en dan stank voor dank.’ De tafelgenoten konden erom lachen, maar de toon van Johan liet zien dat hij zich serieus gepasseerd voelde.

Contract van twee jaar

Wilfred merkte in de discussie op dat het ging om een contract van twee jaar bij Vandaag Insdie. Johan eindigde opnieuw met een sneer richting Wendy: ‘Ze voelt niet de morele plicht van voor die paar ton moet ik nog even mijn handen laten wapperen.’ Waarop Wilfred lachend besloot: ‘Zo kun je het ook uitleggen.’

