Johan Derksen biedt Catherine Keyl excuses aan

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de uitzending kwam de spanning tussen Johan Derksen en Catherine Keyl opnieuw ter sprake. Aanleiding was ons interview met Catherine Keyl. Wilfred Genee benoemde dit, waarna Derksen direct reageerde.

‘Volledig terecht, ik bied mijn nederige excuses aan’, zei Derksen. Vervolgens legde hij uit wat er eerder was gebeurd: ‘René en ik hebben jaren geleden die grap weleens uitgehaald. Dat ging over een oude dame en toen zei ik: ‘Als je die voor de kont slaat, dan vliegen de bromvliegen uit de neusgaten.’ Dat was even lachen, maar voor die vrouw niet zo leuk.’ Volgens hem had deze opmerking nooit gebruikt mogen worden richting Catherine.

Eerder interview

Het interview waar de mannen van Vandaag Inside aan refereren, is te lezen in de Weekend die nu in de winkels ligt. Catherine reageert hier op opmerkingen over haar leeftijd: ’Ik vind dat ik als vleeswaar word behandeld. Walgelijk dat bij vrouwen altijd de leeftijd erbij wordt gehaald. Wat doet dat ertoe? Dit is de oude generatie mannen die gewoon niet kan accepteren dat er vrouwen zijn met een mening.’ Ook reageert ze op de grap van Johan en René en de opmerking dat ze te Koffietijd is en haar column zou bestaan uit gebabbel: ‘Het is geen gebabbel, want ik snijd áltijd maatschappelijke thema’s aan, en dat doe ik op zo’n manier dat het voor iedereen te verteren is.’

Catherine Keyl vindt het hypocriet

Ook zegt Catherine: ‘Die mannen zijn gewoon horken. Maar dat wisten we al, dat is tevens de charme van het programma.’ Ze is fan van het programma, maar volgens haar moeten ze niet zo doorgaan: ‘Alles ligt gevoelig tegenwoordig, we mogen niks meer over iemands afkomst, geloof of gender zeggen, maar vrouwen mag je blijkbaar áltijd afzeiken. Zéker in VI. En dan zijn ze verbaasd dat vrouwen niet willen komen. Stelletje hypocrieten!’

Verschillende lezingen

In ons interview zegt Catherine: ‘Johan heeft in míjn programma voor het eerst de kans gekregen om iets op televisie te doen en dáárdoor is hij ontdekt. Hij mag weleens dankbaar zijn voor degene die hem dat heeft bezorgd.’ Volgens Johan ligt het verhaal iets anders. Bekijk hier zijn verklaring:

Discussie over leeftijd op tv

Journalist Thomas van Groningen benoemde het probleem dat oudere mannen veel langer op televisie mogen blijven, terwijl vrouwen als Catherine Keyl vaak buiten de boot vallen. ‘Omdat al die eindredacteuren zeggen: ‘Het moet geen bejaardensoos zijn.” Hij verwees naar zijn ervaringen bij de publieke omroep, waar Catherine wel leuk werd gevonden, maar minder vaak werd uitgenodigd vanwege haar leeftijd.

Niet snel genoeg

Johan Derksen had daar een andere kijk op: ‘Catherine is aardig en die is nog hartstikke fit, maar er komt ook niet zoveel bijzonders uit haar mondje.’ Volgens hem ontbreken de interessante oneliners. Genee was het daar niet mee eens: ‘Ze heeft toch wel een mening?’ Waarop Johan zei: ‘Ze heeft een meninkje ja.’ Daarna verduidelijkte hij: ‘Ik vind dat ze niets toevoegt aan dit programma. En dan even goede vrienden.’ Hij benadrukte dat Keyl een stoere vrouw is, maar volgens hem niet snel genoeg voor het programma.

FOTO: ANP