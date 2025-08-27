Catherine Keyl slaat terug naar VI-mannen: ‘Stelletje hypocrieten’

Tekst: Emelie van Kaam

Catherine Keyl is flink benadeeld door de mannen van VI. Zij vinden de tv-coryfee te bejaard als tafeldame en noemen haar uitspraken ’gebabbel’.

De mannen van Vandaag Inside hebben flink lopen sneren naar Catherine Keyl toen het ging over nieuwe tafeldames voor hun talkshow. Maar Catherine slaat nu terug. ’Ik vind dat ik als vleeswaar word behandeld. Walgelijk dat bij vrouwen altijd de leeftijd erbij wordt gehaald. Wat doet dat ertoe? Dit is de oude generatie mannen die gewoon niet kan accepteren dat er vrouwen zijn met een mening’, vertelt ze in de nieuwe Weekend.

Gebabbel

Johan Derksen vindt Catherine niet bij hun passen. Hij vindt het te Koffietijd. Ook meent Johan dat haar ‘columnpje ook altijd gebabbel is’. ‘Het is zó onterecht. Blijkbaar lezen ze mijn column nooit. Of in elk geval niet goed, want Johan weet er klaarblijkelijk wat over te zeggen’, aldus de presentatrice. ‘Het is geen gebabbel, want ik snijd áltijd maatschappelijke thema’s aan, en dat doe ik op zo’n manier dat het voor iedereen te verteren is.’

Hypocrieten

Catherine verbaast zich over kleinerend hoe de VI-mannen over haar spreken. ‘Alles ligt gevoelig tegenwoordig, we mogen niks meer over iemands afkomst, geloof of gender zeggen, maar vrouwen mag je blijkbaar áltijd afzeiken. Zéker in VI. En dan zijn ze verbaasd dat vrouwen niet willen komen. Stelletje hypocrieten’, aldus de columniste.

Ons hele interview met Catherine Keyl lees je in Weekend editie 35. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.