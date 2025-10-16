Vandaag Inside sleept opnieuw Gouden Televizier-Ring in de wacht

Tekst: Denise Delgado

De spanning was groot tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2025. De strijd ging tussen ‘Woeste Grond’, ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ en ‘Vandaag Inside’, maar uiteindelijk trok het spraakmakende praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan het langste eind.

74 procent

Met maar liefst 74 procent van de stemmen werd Vandaag Inside uitgeroepen tot populairste tv-programma van het jaar. De mannen van VI kregen het nieuws in hun eigen studio te horen en reageerden uitzinnig van vreugde. “Het was op het nippertje,” grapte René, terwijl de champagnekurken knalden. Voor het vaste trio is dit de tweede keer dat ze de felbegeerde prijs winnen, eerder kregen ze de ring in 2011 voor Voetbal International.

Opbouwende kritiek

Wilfred nam het woord om een boodschap te delen met zijn collega’s in tv-land: “Jongens, trek het je ook niet te veel aan. Wat wij doen is eigenlijk bedoeld als opbouwende kritiek. Als steuntje in de rug om jullie verder te helpen.” Johan kon het niet laten daar droogjes aan toe te voegen: “Het is pedagogisch verantwoord wat we doen.”

Prijs voor het hele team

Toch eindigde Wilfred met een oprechte noot en geeft aan dat de prijs voor iedereen achter de schermen is. “Soms moet je geloven in iets en wij doen dit al bijna 25 jaar met dit team. Wij zijn misschien wel de drie gezichten, maar we doen het met een heel klein, maar bijzonder team en die wil ik bedanken. Echt heel fantastisch gedaan.”

Of het nu gaat om voetbal, politiek of de waan van de dag: Vandaag Inside blijft met zijn scherpe meningen, humor en lef een van de meest besproken programma’s van de Nederlandse televisie.

