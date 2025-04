Hierom was Johan Dersken afwezig bij Vandaag Inside

Tekst: Nicky Molendijk

Woensdagavond was Johan Derksen weer te zien in Vandaag Inside. Nadat de presentator dinsdag een uitzending had gemist, vertelt hij woensdag emotioneel waarom dat was.

In het programma vertelt de tv-analist dat zijn vrouw haar heup had gebroken en in het ziekenhuis was opgenomen. Hij legt uit dat het daarom ook een “hectische dag” was.

Volgens Derksen had zijn vrouw pijn in haar rug en been en heeft hij haar geadviseerd om naar de huisarts te gaan. Ze werd gelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis. “Ze kwam niet terug, dus ik bel op een gegeven moment van: ‘waar blijf je?’, en toen zei ze: ‘ik lig op de spoedeisende hulp. Ik blijk mijn heup gebroken te hebben’. En niet door een val of stoten, maar spontaan.”

Twee doktoren vertelden hen vervolgens dat er een probleem was. “Want in negen van de tien gevallen is een tumor daar de oorzaak van. Nou, dan word je al wat minder vrolijk. Ze zeiden: ‘We gaan in ieder geval niet opereren voordat we dat onderzocht hebben'”, vertelt Johan verder. “Vanochtend hebben we gehoord dat er geen tumoren gevonden zijn, nu moet alleen nog uitgezocht worden of er sprake is van botkanker. Als dat ook goed is, kan ze geopereerd worden.”

Door de hele situatie was Derksen dinsdag niet in de ‘mood’ om aan te schuiven bij Vandaag Inside. “Je knijpt ‘m toch. Ik zat gisteravond alleen thuis naar jullie te kijken en dan denk je: dertig jaar geleden heb ik al een vrouw begraven, het gaat me toch niet nog een keer gebeuren. Dat is toch een vervelend idee.”