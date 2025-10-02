Wilfred Genee mist Albert Verlinde in Vandaag Inside

Albert Verlinde

In zijn podcast Zolang Het Leuk Is praat Wilfred Genee met Albert Verlinde over hun samenwerking en de programma’s waar ze mee bezig zijn. Ze hebben een bijzondere band, die Albert omschrijft als ‘rare klik’.

Albert en Wilfred kijken in de podcast terug op hun gezamenlijke ervaringen in de televisiewereld. Zo herinneren ze zich een uitzending over de Elfstedentocht die werd afgelast. Terwijl iedereen in een onprettige stemming verviel, bleven zij grappen maken. Wilfred merkte toen dat Albert goed hints kan oppakken en situaties aanvoelt. Dat mist hij nu bij Vandaag Inside.

Albert en tv-maken

Wilfred benadrukt dat Albert televisie maken begrijpt. ‘Op het moment dat ik voel dat Johan te zwaar in een bepaalde groef terechtgekomen is, dan maak ik één kleine opmerking en bij René weet ik: die pakt ‘m en die neemt ‘m mee. En dat deed jij ook.’ Volgens Wilfred is dat een zeldzame eigenschap. Hij komt het weinig tegen.

Belang van hints in Vandaag Inside

Ook de huidige mensen die er zitten, missen die eigenschap volgens Wilfred. ‘Nu zitten er mensen die dat nog niet zo goed snappen. Dan geef je twee of drie keer een hint van welke kant het ook op kan gaan en die komt dan niet. En dan denk je: nu moet ik er nog eentje en nog eentje en nog eentje. Tv-maken is echt wel een vak.’ Albert bevestigt de woorden.

Blijvende samenwerking

Albert Verlinde was dus een waardevolle toevoeging voor Vandaag Inside. Hij heeft zijn vaste rol daar achter zich gelaten om een contract bij RTL Tonight aan te gaan, maar lijkt altijd terug te kunnen vallen op het programma als dat misgaat.

