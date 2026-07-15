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Tumor van moeder Bridget Maasland sterk geslonken

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/07/2026

Bridget Maasland heeft op sociale media een hoopvolle update gedeeld over de gezondheid van haar moeder Elly. De tumor blijkt twee maanden na de behandelingen sterk te zijn geslonken.

Helemaal verdwenen is de tumor nog niet. Bridget Maasland benadrukt dat de bestraling nog lange tijd doorwerkt en dat artsen pas over enkele maanden meer duidelijkheid kunnen geven.

Bridget Maasland Getty
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Voorzichtig goed nieuws voor Bridget Maasland en moeder

Bridget schrijft: ‘Mama haar tumor is heel erg geslonken maar nog niet volledig weg 2 maanden na de behandelingen. Nu werkt de bestraling nog heel lang door dus pas over 4 tot 6 maanden kunnen de artsen met een PET scan echt zien wat de radiotherapie heeft gedaan. Voor nu een voorzichtig goed nieuws feestje.’

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Sonde verwijderd

Een kleine week geleden liet de presentatrice al weten dat de sonde van haar moeder was verwijderd. Daarmee zette Elly opnieuw een belangrijke stap in haar herstel. Ook heeft Elly inmiddels weer autogereden, iets waar ze zichtbaar trots op was. Bridget houdt haar volgers regelmatig op de hoogte van de situatie.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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