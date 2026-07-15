Tumor van moeder Bridget Maasland sterk geslonken

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bridget Maasland heeft op sociale media een hoopvolle update gedeeld over de gezondheid van haar moeder Elly. De tumor blijkt twee maanden na de behandelingen sterk te zijn geslonken.

Helemaal verdwenen is de tumor nog niet. Bridget Maasland benadrukt dat de bestraling nog lange tijd doorwerkt en dat artsen pas over enkele maanden meer duidelijkheid kunnen geven.

Voorzichtig goed nieuws voor Bridget Maasland en moeder

Bridget schrijft: ‘Mama haar tumor is heel erg geslonken maar nog niet volledig weg 2 maanden na de behandelingen. Nu werkt de bestraling nog heel lang door dus pas over 4 tot 6 maanden kunnen de artsen met een PET scan echt zien wat de radiotherapie heeft gedaan. Voor nu een voorzichtig goed nieuws feestje.’

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Sonde verwijderd

Een kleine week geleden liet de presentatrice al weten dat de sonde van haar moeder was verwijderd. Daarmee zette Elly opnieuw een belangrijke stap in haar herstel. Ook heeft Elly inmiddels weer autogereden, iets waar ze zichtbaar trots op was. Bridget houdt haar volgers regelmatig op de hoogte van de situatie.