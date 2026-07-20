Jan Kooijman presenteerde stomdronken een programma: ‘Ik was echt katjelam’

Tekst: Ruth Smeets

Jan Kooijman (45) heeft een opmerkelijk verhaal gedeeld over zijn tijd bij Ik Ben Een Ster, Haal Me Hieruit!. In de podcast Daan Draait Door vertelt hij dat hij ooit een deel van het programma presenteerde nadat hij flink had gedronken.

Het realityprogramma speelde zich af in de jungle van Suriname, waar bekende Nederlanders verschillende zware opdrachten moesten uitvoeren. Volgens Jan Kooijman was niet alleen wat er op televisie gebeurde bijzonder, maar leverden ook de momenten achter de schermen genoeg verhalen op.

Jan Kooijman dronk wijn tijdens zijn werk

Wanneer Daan Hogervorst hem vraagt naar een bijzondere gebeurtenis uit die periode, komt Jan direct met een bekentenis. ‘Wil je een juicy verhaal over dit programma weten?’, vraagt hij. Daarna vertelt hij dat hij tijdens een van de opnames behoorlijk onder invloed was. ‘Ik was echt katjelam’, aldus de presentator. Bij een van de opdrachten lagen de kandidaten in bedden met klamboes, terwijl er verschillende dieren en insecten om hen heen werden losgelaten. Jan keek samen met medepresentator Nicolette Kluijver vanaf een tafel toe. ‘Dat hadden ze klaargezet met twee glazen en een fles rode wijn.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Presenteren na een hele fles

Die fles bleek geen verstandig idee. ‘Ik weet nog dat ik aan het begin die fles heb opengetrokken en in 21 minuten die hele fles op had. Toen moest ik nog presenteren’, vertelt Jan lachend. Nicolette dronk volgens hem helemaal niets. Jan benadrukt dat hij nooit eerder of later een uitzending presenteerde terwijl hij zoveel had gedronken.