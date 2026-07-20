Argentinië geen credits nodig

Waarom noemen Argentijnen HEMA xenofoob?

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/07/2026

Wat heeft HEMA Argentinië aangedaan? Die vraag duikt op sociale media op nadat een recente post van het bedrijf is overspoeld met boze reacties van Argentijnen. Zij beschuldigen HEMA onder meer van xenofobie en het verspreiden van haat tegen hun land.

De reacties staan onder een bericht dat HEMA twee weken geleden plaatste en bovenaan het profiel heeft vastgepind. In de post laat het bedrijf verschillende knuffels in de vorm van bittergarnituur zien. Hoewel de producten positief worden ontvangen, valt vooral de woede van Argentinië in de commentsectie op. Deze zijn nog vóór het WK geplaatst.

WK-finale Getty Images
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Argentijnen uiten hun woede

De boze reacties verschenen al vóór de finale van het WK. Een verbaasde volger schrijft: ‘Weet niet zo goed waarom er opeens allemaal argentijnen zijn hiero, maar die bitterbal is echt te schattig.’ Een Argentijn reageert daarop: ‘Weet je het niet? Informeer jezelf want praten over onwetendheid komt niet uit een eerste wereldland, je koningin is Argentini.’ Een duidelijk antwoord op de vraag wat HEMA precies heeft gedaan, blijft echter uit.

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Beschuldigingen van een haatcampagne

Een andere reageerder schrijft: ‘Jullie zullen boeten voor de haat die jullie spreidden tegen mijn land. Vergeet niet dat jullie koningin hier geboren is en dit ronduit respectloos is. Jullie zullen snel failliet gaan en deze dag herinneren.’ Ook zet iemand verschillende weetjes over Argentinië en immigratie op een rij, met daarbij de boodschap: ‘Stop je haatcampagne tegen Argentinië!’ Enkele van deze reacties lijken inmiddels te zijn verwijderd. Of HEMA dat zelf heeft gedaan, is niet duidelijk.

Reden blijft onduidelijk

Waar de frustratie precies vandaan komt, moet nog blijken. Het Argentijnse voetbalelftal kon tijdens het WK rekenen op een grote internationale aanhang, vooral dankzij Lionel Messi. Tegelijkertijd riep de ploeg ook in Nederland weerstand op vanwege enkele agressieve incidenten en beschuldigingen dat wedstrijden zouden zijn gekocht. Of die sentimenten iets te maken hebben met de reacties onder de post van HEMA, is niet bekend.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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