Nieuws over John bereikte ‘Boer zoekt vrouw’-stel vlak voor geboorte zoontje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roel en Simone hebben een zoontje gekregen. Het stel, dat elkaar in 2024 leerde kennen in Boer zoekt vrouw, verwelkomde Rein op 6 juli.

De geboorte vond plaats in een emotionele week. Vlak voordat Rein ter wereld kwam, kregen Roel en Simone namelijk verdrietig nieuws over Boer Zoekt Vrouw-medekandiaat John te horen. Daardoor lagen blijdschap en verdriet voor het stel plotseling heel dicht bij elkaar.

Nieuws over medekandidaat Boer Zoekt Vrouw

Simone vertelt dat zij al in het ziekenhuis waren omdat de bevalling zou worden opgewekt. ‘We waren in het ziekenhuis omdat de bevalling opgewekt zou worden. ’s Middags op de kamer kregen we plotseling het verdrietige nieuws dat John was overleden. Dat heeft ons enorm geraakt. Tegelijkertijd zijn we heel blij met de komst van Rein. Het is gek als twee van zulke grote gebeurtenissen precies samenvallen.’ Ook Roel heeft een dubbel gevoel: ‘Het is zo onwerkelijk.’

Veel emoties tijdens de geboorte

Uiteindelijk komt Rein op 6 juli via een keizersnede ter wereld. ‘Het moment dat we zijn eerste geluidje hoorden vergeet ik nooit meer. Dat was zo bijzonder. Daarna werd Rein even bij ons neergelegd en vervolgens mocht ik de navelstreng doorknippen. Er waren zoveel emoties, ik heb alleen maar gehuild. Het was maar goed dat ik een mondkapje op had.’ Met zijn andere namen, Maarten en Dirk, is Rein vernoemd naar de vaders van Roel en Simone.

Eerste weken thuis

Na de geboorte blijft het kersverse gezin nog twee nachten in het ziekenhuis. ‘We hadden hele fijne verpleegkundigen die ons echt op weg hebben geholpen,’ vertelt Simone. ‘Ook kwam familie langs om Rein te ontmoeten. Hij heeft al z’n eerste houten klompjes gekregen.’ Inmiddels geniet het gezin thuis van de eerste weken samen. ‘Roel heeft het druk op het bedrijf en af en toe wandel ik met de kinderwagen even naar hem toe. We doen het de komende tijd lekker rustig aan.’