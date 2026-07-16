Yvon Jaspers deelt persoonlijk eerbetoon aan overleden Boer zoekt Vrouw-deelnemer John

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvon Jaspers heeft op sociale media een persoonlijk eerbetoon gedeeld aan Boer zoekt Vrouw-deelnemer John Nouwen. Vorige week zondag werd bekend dat de 38-jarige pluimveehouder was overleden na een verkeersongeval.

De presentatrice reageerde eerder al via KRO-NCRV, de omroep achter Boer Zoekt Vrouw. Nu staat ze in een eigen bericht uitgebreid stil bij het afscheid en de herinneringen aan John.

Yvon beschrijft hoe zwaar de afgelopen dagen zijn geweest. ‘Wat hebben we een onbeschrijfelijk verdrietige week achter de rug. Dit weekend namen we samen met jouw familie, vrienden en buurtgenoten afscheid. En vandaag met je vrienden van de bzv familie.’

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Herinneringen aan John in Boer Zoekt Vrouw

Langzaam dringt volgens de presentatrice het besef door dat John niet meer terugkomt. Ze denkt daarbij terug aan verschillende eigenschappen die hem kenmerkten. ‘Jouw ondeugende lach, jouw indrukwekkende ondernemerschap, jouw humor en loyaliteit.’

Kracht na tegenslagen

Ook Johns veerkracht komt in het eerbetoon naar voren. ‘Jij kende behalve veel liefde ook tegenslagen in je leven. Je liet ons zien dat je zeker even mag verwerken maar ook door moet. Dat je jezelf kan herpakken en vol vertrouwen verder kan. Wij gaan dat proberen te doen.’

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‘Zonnig en vol energie’

Bij haar bericht deelt Yvon een foto die voor haar de herinnering aan John samenvat. ‘Als ik aan je denk, denk ik aan deze foto. Zonnig en vol energie.’ Ze sluit haar boodschap af met de woorden: ‘Dankjewel lieve John, voor je vertrouwen en je vriendschap.’