Ernstige gezondheidsproblemen dichtbij raken Chantal Janzen steeds harder

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chantal Janzen merkt dat de ernstige gezondheidsproblemen van mensen die dicht bij haar staan steeds meer impact op haar hebben. Daardoor probeert de presentatrice bewuster te genieten van haar succes en de mooie momenten in haar leven.

Chantal Janzen gaat uitdagingen niet snel uit de weg. Als er iets op haar pad komt wat ze nog niet kent of kan, besluit ze er juist voor te gaan. ‘Dat vind ik heel fijn. Ik ben iemand die altijd de ring ingaat.’

Anders in het leven

Die instelling heeft Chantal veel succes gebracht, al vindt ze het lastig om daar echt van te genieten. ‘Vijf jaar geleden had ik deze vraag heel anders beantwoord. Ik vind het leven ook wel pittig, doordat mensen die heel dicht bij mij staan ernstig ziek zijn. Martijn (Krabbé, red.) en de man van een van mijn beste vriendinnen Tina (de Bruin, red.). Daardoor ben ik zelf ook anders in het leven komen te staan. Bij mij was het glas altijd al halfvol, maar nu nog meer. Ik probeer lichter te leven en nog meer te relativeren. Heel veel dingen zijn gewoon niet zo belangrijk.’

Al jong mensen verloren

Dat het leven kwetsbaar is, wist Chantal al op jonge leeftijd. ‘Heel jong heb ik al mensen verloren. Vrienden van mijn ouders die veel over de vloer kwamen en als ooms en tantes waren, gingen dood aan kanker. Een neef van mij is verongelukt en verdronken na een nacht uitgaan. Dus als kind realiseerde ik me al dat het in één keer klaar kan zijn. Later overleed de partner van een van mijn beste vriendinnen door een motorongeluk. Een goede vriend van vroeger reed met zijn auto tegen een boom.’ Toch hakt het er tegenwoordig nog meer in dan voorheen. ‘Misschien omdat ik ouder ben.’

Toch een beetje zweven

Echt genieten van haar succes doet Chantal nog altijd niet vanzelf. ‘Los van het feit dat ik uit een heel gewoon en nuchter gezin kom, heb ik nooit kunnen zweven op het succes. Ik ben best jaloers op mensen die goed kunnen genieten. Ik heb dat nooit gehad en nooit gekund en misschien durf ik dat ook niet, uit angst dat er iets ergs gebeurt. Nu er dierbaren ongeneeslijk ziek zijn, zeg ik heel bewust tegen mezelf: doe maar, geniet maar dat het zo goed gaat en dat je die mooie rol hebt in Cabaret, als je een prijs wint of wanneer je mooie kijkcijfers hebt. Zweef toch maar een beetje. Want als er onheil komt, dan gebeurt dat toch wel.’

Over Cabaret met Chantal Janzen:

Bron: De Telegraaf.