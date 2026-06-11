Chantal Janzen geeft fortuin uit om aan bedwantsen te ontsnappen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een vakantie in Italië liep voor Chantal Janzen heel anders dan gehoopt. Wat begon als een zorgvuldig uitgezochte reis, eindigde met jeuk, onweer en een nachtelijke boeking naar Zuid-Frankrijk.

In &C’s Zomerboek blikt Chantal Janzen terug op haar vakantieherinneringen. Haar eerste herinnering is een caravanrit naar Spanje met haar ouders, een vakantie die ze fantastisch vond. Toch zaten er ook reizen tussen die een stuk minder geslaagd waren.

Tegenvaller in Italië

Chantal vertelt dat ze ooit flink teleurgesteld werd door de accommodatie in Italië. ‘Zo was er die in Italië waar ik er nogal ingeluisd was qua accommodaties. Extra frustrerend, omdat ik juist altijd alles tot in de puntjes uitzoek. We kwamen aan bij een huis waar niks omheen stond, behalve een krakkemikkige bouwval met een soort spookterras vol dode, aangevreten vogels. Daarna een trullo. Klinkt leuk, maar trap er niet in: het is net een smurfenhuis. Lage plafonds, iedereen die z’n hoofd stootte en… bedwantsen.’

Chantal Janzen had jeuk in bed

De aanwezigheid van bedwantsen maakte de situatie er niet beter op. Chantal zegt dat haar kinderen gelukkig geen verwende kinderen zijn en dat ze meestal snel ergens om kunnen lachen. Maar toen zij en Marco eenmaal in bed lagen, sloeg de twijfel toe: ‘De kinderen zijn gelukkig geen verwende kinderen, we kunnen meestal snel ergens om lachen. Maar ja, tot ‘Marco en ik in bed lagen en dachten: hebben wij nou ook jeuk?’

Tekst gaat verder onder video met nieuw avontuur van Chantal.

Naar het duurste hotel in Cannes

Daarop besloot Chantal midden in de nacht drastisch in te grijpen. ‘Dus heb ik midden in de nacht terwijl het buiten keihard onweerde – in augustus, in Zuid-Italië! – tickets geboekt naar Zuid-Frankrijk. Naar het duurste hotel in Cannes. Bijna alles wat ik had verdiend met een film ging er in één klap doorheen. Maar wat was het hemels. Omdat het schoon was. Omdat de zon scheen. Omdat we ontsnapt waren. Het werd onze leukste vakantie tot nu toe.’